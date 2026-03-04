蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

圖文／鏡週刊

去年蔡瑞雪29歲生日時，除了自稱單身，還感謝過去的經歷讓她學會放手；所謂的「過去」，就是她與富二代「微風男神」孫麥傑分手一事。今年初，本刊接獲讀者目擊情報，看到蔡瑞雪與凱文在北市信義區約會，出入的地點包括WTNC、Oncor等，互動則是情不自禁接起吻來。

今年年初，圈內盛傳蔡瑞雪有了新戀情；本刊進一步追查，她目前陷入熱戀的對象是已婚的時尚KOL、《GQ》編輯長凱文。本名姓王的凱文，網路上熟為人知的代號叫「那個凱文」。其實比對這對男女的行程，社群上都是北海道二世谷的滑雪之旅，雖然看似各玩各的，不過看在知情人士眼中明顯有詭。進一步跟拍，蔡瑞雪與凱文根本就是親暱同遊，甚至刻意錯開出入境的時間。

2月17日的早上6點多，凱文拎著行李和滑雪板現身桃園機場第二航廈出境大廳，獨自在華航報到櫃檯前排隊，然後往出關的方向移動；「巧合」的是，蔡瑞雪同天則在同樣是華航的貴賓室高調打卡，可見表面上關係並未露餡，實則兩人同一天出發。

▲2月17日，蔡瑞雪上傳在華航貴賓室打卡的限時動態，時間就是凱文現身機場當天。（翻攝自蔡瑞雪IG）

接著2月22日，本刊直擊凱文先回台灣，從桃園機場第二航廈返抵國門；晚間近8點，他走出機場抽菸然後被車載走。蔡瑞雪則是28號返國；對照之前她稱「遇到渣男快跑，會犯錯的人只會一錯再錯。」沒想到情變之後的她勾纏人夫才是錯得離譜。

▲2/17 06：46出國時，凱文也是獨自一人，在華航櫃檯辦理報到。

更妙的是，期間不僅凱文，蔡瑞雪也在社群上分享北海道風情；一時之間蔡瑞雪的圖文還成為娛樂新聞的熱門話題。綜合媒體報導，蔡瑞雪在當地以一身黑色緊身長袖勾勒細腰，胸前則拉鍊微開並寫著「滑雪前先拍照」，粉絲狂讚「好漂亮的雪女」「身材管理太強」「根本流量密碼」，不少人敲碗同款穿搭與滑雪地點，她則以表情符號回應；結果其實真相是與凱文的禁斷之旅。

▲凱文上傳在北海道滑雪的畫面，很小心避開蔡瑞雪。（翻攝自凱文IG）



