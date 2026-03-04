蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

圖文／鏡週刊

擁有「北一女神」封號的蔡瑞雪去年被本刊拍到熱吻富二代前男友孫麥傑，只是她否認復合之餘，事後還稱要遠離渣男；結果新的一段戀情，對象是個有婦之夫！起底該名對象，竟是擁有愛妻形象的時尚KOL、《GQ》編輯長凱文。

本刊上週六直擊，蔡瑞雪從日本回台灣，凱文貼心接機，然後一起回到男方的家，直到深夜都窩在一起，彼此維持了好一段時間的不倫關係也終於現形。

2月28日晚間8點左右，本刊直擊蔡瑞雪出關後推著行李，現身桃園機場入境大廳，她一邊講電話一邊往外走，凱文的賓士車隨即滑到她面前接應；配合的默契如此之好，可見彼此一直有在密切聯繫。

▲2/28 20：15貼心接機蔡瑞雪，凱文裝扮全身黑加上黑色口罩，很有詭。

只是蔡瑞雪先把行李放進後座，卻似乎不太會開車門。於是戴著口罩、打扮低調的凱文立刻下車協助，隨後迅速回到駕駛座。比起女友，男方的打扮與行徑更加小心翼翼。

▲2/28 22：34凱文（左圖）讓蔡瑞雪（右圖）進他的家後，一起享用外送的海底撈。

接著蔡瑞雪坐上副駕，凱文載著她直接離開機場，兩人回到男方位於北市博愛路的住處。返家之前，凱文先取了外送的海底撈餐點，再讓蔡瑞雪從車庫先進屋，自己則在後頭提著行李跟上，回家開心吃鍋，直到隔天凌晨都未再見兩人出門。

▲2/28 22：36凱文回到位於北市博愛路的住處，結果是他跟蔡瑞雪的約會小窩。

▲2/22 19：54本刊直擊凱文自己回國，刻意跟蔡瑞雪錯開。



