賈永婕憶「穿比基尼」應援經典賽
大甲媽9天8夜駐駕行程曝！
Angelababy離婚4年爆擁新歡！
許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲上月21日深夜，許光漢與李毅誠和曾國宏兩對夫妻現身台北市民生社區，看得出心情大好。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

去年甫退伍的「國民老公」許光漢，私底下的生活似乎也與常人無異，2月21日深夜10點多，時報周刊CTWANT直擊他現身台北市民生社區，一行人3男2女加1童，剛結束溫馨的聚餐。看來兩對友人皆是成雙成對，甚至帶著小孩參與，唯獨許光漢一人隻身赴約。即便在好友的甜蜜包圍下顯得落單，他與朋友們閒聊時依然笑呵呵，心情大好。

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲一行人共3男2女加1童，明顯其他人是攜伴，唯獨許光漢一人參加聚會。（圖／本刊攝影組）

當時夜色已深，許光漢一身低調黑色連帽外套，在路邊與友人們熱絡閒聊。仔細一看，許光漢的這兩對朋友，兩名男子一為他的多年好友：「落日飛車」主唱兼吉他手「國國」曾國宏，許光漢過去多次現身落日飛車的MV，2024年曾國宏在泰國蘇美島補辦婚禮，許光漢百忙之中還抽空飛赴當地喝喜酒，兩人去年也在「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」上合作過，足見他們的好交情。

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲為了不被認出，許光漢在聊天過程中一度拉起口罩遮掩，並觀察著四周。（圖／本刊攝影組）

而另一位則是Podcast節目《台灣通勤第一品牌》的主持人李毅誠，看似與許光漢似乎沒直接關聯，不過李毅誠和曾國宏兩度在大港開唱合作，曾國宏也上過《台通》，與許光漢建立私交也不意外，許光漢看似是「電影咖」，但交友圈上來說，也很貼近音樂圈。

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲許光漢手持加熱菸，準備拉下口罩吞雲吐霧，身後牆上剛好貼著禁菸警語。（圖／本刊攝影組）

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲許光漢特意轉身背對友人與小孩「吸吐」，再轉頭繼續剛剛的話題。（圖／本刊攝影組）

等車時間，許光漢邊聊邊掏出口罩戴上，看來相當低調，不想被認出。後來他看了看四周，確定沒有其他路人經過，已經戴上口罩的他又拉下口罩，拿出加熱菸解癮。不過即便菸癮來了，許光漢仍保有「國民老公」的體貼，大概是不好意思讓二手菸汙染友人們呼吸的空氣，他特意轉過身，背對眾人吸吐一口，再轉回頭與友人繼續剛剛的話題。只是最妙的是，他手上拿著電子菸，但身後的牆上剛好貼著十分明顯的禁菸警語，畫面相當衝突。

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲許光漢與李毅誠夫妻道別。（圖／本刊攝影組）

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲許光漢坐進計程車副駕駛座，與曾國宏一起離開。（圖／本刊攝影組）

大約5分鐘後，多元計程車抵達，許光漢禮貌地向李毅誠夫妻小孩告別，並與曾國宏夫妻共乘，許光漢戴上帽子跟口罩坐上副駕駛座，並將後座寬敞空間留給曾國宏夫妻。被粉絲封為「國民老公」的他，當晚並未有女伴陪伴，先前他曾坦率提到想談戀愛，但也深知要兼顧工作的難處，並大方表示若被拍到戀情也會直接承認。

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲許光漢（右一）在2024年曾赴泰國蘇美島參加曾國宏（左二）補辦的婚禮。（圖／翻攝自宋柏緯IG）

事實上，許光漢自退伍後工作行程便始終滿檔，人氣相當高，對比去年9月與12月出席活動時，總是被大批粉絲熱情包圍至休息室，甚至連保母車都得在街頭大玩「躲貓貓」才能脫身，足見其頂流男神的號召力。

對於在禁菸標語前抽菸，許光漢透過經紀人回應：「對於年節期間與朋友聚餐時，我思慮不周的行為，造成大眾的觀感不佳，真的很抱歉。這是我個人的疏忽，未來會更加謹言慎行。」

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲許光漢（右）去年在「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」上與落日飛車合作。（圖／侯世駿攝）

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲去年9月17日，許光漢被粉絲包圍，親切向鏡頭打招呼。（圖／本刊攝影組）

男神落單1／許光漢單身赴約被甜蜜包圍　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲去年12月13日，許光漢結束工作後，沿途同樣被大批粉絲簇擁包圍。（圖／本刊攝影組）


※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

11小時前

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

11小時前

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

1小時前

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

1小時前

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

2小時前

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

2小時前

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

9小時前

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

9小時前

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

12小時前

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

12小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

1小時前

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

1小時前

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

10小時前

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

10小時前

Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

2小時前

Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

2小時前

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

9小時前

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

9小時前

張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」　昔胖30公斤認：差點產後憂鬱

9小時前

張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」　昔胖30公斤認：差點產後憂鬱

9小時前

七仙女友情生變！大S雕像揭幕「七仙女獨缺Makiyo」自爆缺席原因

2小時前

七仙女友情生變！大S雕像揭幕「七仙女獨缺Makiyo」自爆缺席原因

2小時前

遭舊愛指控劈腿謝娜！　張杰打破沉默：對過往感情心存尊重

11小時前

遭舊愛指控劈腿謝娜！　張杰打破沉默：對過往感情心存尊重

11小時前

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷

柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆
蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

這真的是金凱瑞嗎？　露面領獎遭疑是「複製人」

剛剛
剛剛
14分鐘前

蔡瑞雪爆當小三「人夫KOL是GQ編輯長」！愛家人設大崩壞　超猛背景曝光

42分鐘前

42分鐘前11

DJ SODA「台灣炮擊」初體驗嚇呆：這是真的嗎？

1小時前

1小時前0

3月4日星座運勢／獅子紅棕色招財　處女藍灰色投資順

1小時前

1小時前27

蔡瑞雪酒吧激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道　IG打卡露餡

1小時前

1小時前79

蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！　甜蜜接送火速直奔約會小窩

1小時前

1小時前712

韓國啦啦隊「只有台灣在瘋」　網揭最大關鍵原因

1小時前

1小時前21

許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

1小時前

1小時前33

Makiyo沒去大S揭幕式原因有洋蔥　「身體不允許出門」親揭現況

2小時前

2小時前73

還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

2小時前

2小時前20

女團舞台跳到一半…孫麥傑驚喜現身「近距離不到2cm甜吻」全場叫瘋

  孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了

11小時前
    11小時前1415
  蔡瑞雪爆不倫「過夜愛妻人夫KOL」！

1小時前
    1小時前147
  昔唱紅多首台劇OST…他消失台灣多年「成為二寶爸了」

2小時前
    2小時前142
  Angelababy離婚4年爆擁新歡！回港發展秘戀年下男

9小時前
    9小時前65
  謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！張杰舊愛參戰控遭劈腿

12小時前
    12小時前2
  蔡瑞雪激吻人夫KOL「那個凱文」！偷情同遊北海道

1小時前
    1小時前46
  張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」

10小時前
    10小時前83
  Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！

2小時前
    2小時前66
  八點檔女星「揭曉寶寶性別」　夫妻表情全被拍

9小時前
    9小時前8
  張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」

9小時前
    9小時前8
