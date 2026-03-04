許光漢單身赴約！男神朋友圈超狂　抽加熱菸一舉動曝體貼

▲上月21日深夜，許光漢與李毅誠和曾國宏兩對夫妻現身台北市民生社區，看得出心情大好。（圖／本刊攝影組）

去年甫退伍的「國民老公」許光漢，私底下的生活似乎也與常人無異，2月21日深夜10點多，時報周刊CTWANT直擊他現身台北市民生社區，一行人3男2女加1童，剛結束溫馨的聚餐。看來兩對友人皆是成雙成對，甚至帶著小孩參與，唯獨許光漢一人隻身赴約。即便在好友的甜蜜包圍下顯得落單，他與朋友們閒聊時依然笑呵呵，心情大好。

▲一行人共3男2女加1童，明顯其他人是攜伴，唯獨許光漢一人參加聚會。（圖／本刊攝影組）

當時夜色已深，許光漢一身低調黑色連帽外套，在路邊與友人們熱絡閒聊。仔細一看，許光漢的這兩對朋友，兩名男子一為他的多年好友：「落日飛車」主唱兼吉他手「國國」曾國宏，許光漢過去多次現身落日飛車的MV，2024年曾國宏在泰國蘇美島補辦婚禮，許光漢百忙之中還抽空飛赴當地喝喜酒，兩人去年也在「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」上合作過，足見他們的好交情。

▲為了不被認出，許光漢在聊天過程中一度拉起口罩遮掩，並觀察著四周。（圖／本刊攝影組）

而另一位則是Podcast節目《台灣通勤第一品牌》的主持人李毅誠，看似與許光漢似乎沒直接關聯，不過李毅誠和曾國宏兩度在大港開唱合作，曾國宏也上過《台通》，與許光漢建立私交也不意外，許光漢看似是「電影咖」，但交友圈上來說，也很貼近音樂圈。

▲許光漢手持加熱菸，準備拉下口罩吞雲吐霧，身後牆上剛好貼著禁菸警語。（圖／本刊攝影組）

▲許光漢特意轉身背對友人與小孩「吸吐」，再轉頭繼續剛剛的話題。（圖／本刊攝影組）

等車時間，許光漢邊聊邊掏出口罩戴上，看來相當低調，不想被認出。後來他看了看四周，確定沒有其他路人經過，已經戴上口罩的他又拉下口罩，拿出加熱菸解癮。不過即便菸癮來了，許光漢仍保有「國民老公」的體貼，大概是不好意思讓二手菸汙染友人們呼吸的空氣，他特意轉過身，背對眾人吸吐一口，再轉回頭與友人繼續剛剛的話題。只是最妙的是，他手上拿著電子菸，但身後的牆上剛好貼著十分明顯的禁菸警語，畫面相當衝突。

▲許光漢與李毅誠夫妻道別。（圖／本刊攝影組）

▲許光漢坐進計程車副駕駛座，與曾國宏一起離開。（圖／本刊攝影組）

大約5分鐘後，多元計程車抵達，許光漢禮貌地向李毅誠夫妻小孩告別，並與曾國宏夫妻共乘，許光漢戴上帽子跟口罩坐上副駕駛座，並將後座寬敞空間留給曾國宏夫妻。被粉絲封為「國民老公」的他，當晚並未有女伴陪伴，先前他曾坦率提到想談戀愛，但也深知要兼顧工作的難處，並大方表示若被拍到戀情也會直接承認。

▲許光漢（右一）在2024年曾赴泰國蘇美島參加曾國宏（左二）補辦的婚禮。（圖／翻攝自宋柏緯IG）

事實上，許光漢自退伍後工作行程便始終滿檔，人氣相當高，對比去年9月與12月出席活動時，總是被大批粉絲熱情包圍至休息室，甚至連保母車都得在街頭大玩「躲貓貓」才能脫身，足見其頂流男神的號召力。

對於在禁菸標語前抽菸，許光漢透過經紀人回應：「對於年節期間與朋友聚餐時，我思慮不周的行為，造成大眾的觀感不佳，真的很抱歉。這是我個人的疏忽，未來會更加謹言慎行。」

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

▲許光漢（右）去年在「JAM JAM ASIA亞洲音樂節」上與落日飛車合作。（圖／侯世駿攝）

▲去年9月17日，許光漢被粉絲包圍，親切向鏡頭打招呼。（圖／本刊攝影組）

▲去年12月13日，許光漢結束工作後，沿途同樣被大批粉絲簇擁包圍。（圖／本刊攝影組）





