Makiyo沒去大S揭幕式原因有洋蔥　「身體不允許出門」親揭現況

回顧當時大S的紀念儀式，包括昔日七仙女（成員包含大S、小S、阿雅（柳翰雅）、范曉萱、吳佩慈、范瑋琪及Makiyo）及華岡校友楊丞琳都有參加，沒受邀的Makiyo則向本刊透露原委。

被問及和S家的關係是否生變？Makiyo透露，「小S姐姐是有找我拍影片紀念，後來我以為那個儀式是僅限家人，所以就沒參加。」且Makiyo在大S雕像揭幕儀式當天下午，在家中突然癲癇發作，也讓她感嘆，身體狀況真的不允許出門。

Makiyo也解釋，理解小S與家人仍在悲傷之中，因此這段時間並未主動打擾，「有一段時間沒聯絡，但沒有不好。」並且未來也會再找時間，親自去探望大S。

范瑋琪則在社群分享當日現場的影片，她貼出好姐妹們一起在大S的墓前合影留念的畫面，現場一度颳起風，小S還開玩笑說大S真的很愛來鬧場，隨後范瑋琪接了一句：「這比日本的冬天還冷是怎麼一回事」，小S則說：「一定要下雨天才是她的style」，隨後眾人輕撫大S的墓碑、向大S道別，展現出姊妹情深的一面。





