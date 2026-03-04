Makiyo爆欠租房東怒告：立刻搬走！　修繕起糾紛…遭發存證信函

▲Makiyo（左）上薔薔（右）節目，講出楊丞琳「紅了就不認人」的往事，引發熱議。（圖／翻攝自Makiyo川島茉樹代臉書）

圖文／鏡週刊

此時Makiyo並未特別在意沒受邀大Ｓ紀念儀式，因她還有更緊急的事情要處理，近日她因租屋糾紛，遭到房東提告，並向她提出一個月房租3.6萬元的求償，並要求她立刻搬離，讓Makiyo相當煩心。

事情緣由是這樣：去年7月，Makiyo帶著兒子俊俊搬進台北市的租屋處，入住第一天就發現冷氣漏水。房東雖表示會負責，但之後陸續來了好幾組師傅，始終無法找出問題源頭。更讓她無奈的是，當初簽約時，合約明載「房況良好」，實際入住後才發現管線疑似堵塞，多位師傅都直言只能先放桶子接水應急。

漏水問題長期未解，屋內地面濕滑，Makiyo的兒子曾因此滑倒兩次，自己也摔倒過一次。牆面因修繕工程破了個大洞，隨著牆面破洞長期未補、室內出現發霉、異味與蟲害，空氣品質明顯惡化，讓Makiyo很擔心孩子的居住安全與健康。

▲Makiyo和房東因修繕問題起糾紛，遭要求強制搬離，並且被求償3萬6千元房租。（圖／Makiyo提供）

欠租遭提告 要求搬家

在Makiyo繼續要求房東負責修繕時，卻收到房東寄來的存證信函，以她遲繳房租、未繳水電瓦斯費為由，要求「強制退租」。Makiyo向本刊表示：去年她因手機壞掉一度沒辦法向外聯絡，確實曾遲繳一個月房租，也已第一時間致歉說明，並表達願意補齊款項。然而，房東卻不領情，「我可以繼續付房租，但他們完全不談、不見面。」雙方就此陷入僵局。

▲Makiyo和房東多次協商修繕漏水未果，房東以她遲繳房租為由要求搬離。（圖／Makiyo提供）

尤其兒子俊俊已經在當地的幼兒園就學，若是臨時搬家，恐怕也會影響就學權益，目前Makiyo靠著直播帶貨，獨立養活自己和兒子，但面臨無家可歸窘境和官司訴訟，更是感到前途茫茫且無助。



