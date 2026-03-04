七仙女友情生變！大S雕像揭幕「七仙女獨缺Makiyo」自爆缺席原因

▲Makiyo近來屋漏偏逢連夜雨，除了與S家關係不復以往，跟兒子更面臨遭房東驅離的處境。（圖／翻攝自Makiyo川島茉樹代臉書）

Makiyo日前因未出席大S雕像落成紀念儀式，引發外界揣測，她和S家與「七仙女」的友情產生了微妙變化。據悉Makiyo其實並未受邀，而目前她也因積欠36,000元房租遭房東提告「強制退租」，屋漏偏逢連夜雨，母子2人被爆差點流落街頭。

▲大S逝世1週年，至親好友都出席紀念儀式，但獨缺Makiyo。左起吳佩慈、黑人、范瑋琪、許雅鈞、小S、范曉萱、賈永婕、具俊瞱、蔡康永。（圖／翻攝自臉書）

Makiyo和大小S、范曉萱、吳佩慈、阿雅、范瑋琪是演藝圈著名的七仙女，多年來不管彼此歷經了大小風雨，始終陪伴在彼此身邊，但日前Makiyo缺席大S的紀念儀式，讓她與S家和其他姐妹們的友情產生了不少揣測。

▲大S（左）生前預言Makiyo（中）做事不按常理出牌，會閃電懷孕、閃電結婚，後來全都實現。右為范瑋琪。（圖／翻攝自康熙YouTube）

據悉，Makiyo只有受邀拍攝紀念儀式播放的影片，因她被告知這是屬於家人私下的活動，所以就沒參加，事後才看到原來不只是S家人、還有一眾藝人都有現身，連與Makiyo鬧出齟齬的楊丞琳都受邀，七仙女獨缺一人，也沒拿到大S骨灰紀念項鍊，令人好奇她們關係是否生變。





