還記得他嗎？昔唱紅多首台劇OST…男星消失台灣多年「竟成二寶爸了」

記者蔡琛儀／台北報導

40歲新加坡創作歌手何維健過去曾以〈當我知道你們相愛〉一曲及《愛上哥們》、《鐘樓愛人》等偶像劇OST走紅歌壇，近年事業已轉回家鄉，並在2022年和圈外女友結婚，育有3歲愛女Nori的他，近日家中再添喜訊，經紀公司報喜宣布，何維健太太於2月27日在婦產科醫師建議下提前生產，順利於百匯東岸醫院誕下 2.74公斤的健康女寶寶，母女均安。

▲何維健報喜成為二寶爸。（圖／Cross Ratio 娛樂提供）

早在生產前，何維健便曾於社群平台分享太太在孕期所經歷的孕吐，字裡行間流露出滿滿心疼。他感謝太太在身體極度不適的情況下，仍盡所能陪伴與照顧大女兒Nori。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及這次迎接小女兒誕生的心情，他感性表示：「我真的為Jellies（老婆）感到無比驕傲。這段懷孕的過程她承受了太多，而我能做的，只是盡量替她分擔多一些，同時幫Nori做好成為姊姊的準備。現在，我們已經準備好一起迎接這個家庭新篇章的喜悅。」

▲ 何維健近年生活重心已轉回家鄉新加坡 。（圖／Cross Ratio 娛樂提供）

提到小女兒暱稱「Shari」由來，何維健笑著分享，一家人延續了以壽司元素為靈感的可愛命名風格，家中愛犬名為Uni（海膽），大女兒暱稱為Nori（日式海苔），小女兒取Shari，在日文中則有「壽司米」之意，既呼應了過往的命名趣味，也象徵一家人溫馨而獨特的連結。

成為了二寶爸，何維健坦言對家庭有了更深的體悟，想成為一個好爸爸的心變得更強烈，也更明白家庭是重要的力量來源。他也相信人生角色的轉變將為他的創作注入更深層的情感，未來將帶著更多故事與幸福感，創作出更能打動人心的好音樂。