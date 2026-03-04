丁寧被諷陪睡氣炸怒吼：這樣輕鬆嗎？ 　《失樂園》曾敬驊、范少勳撕開暗角

記者蕭采薇／台北報導

台灣社會暗角再度被搬上大銀幕！聚焦育幼院議題與兒少犯罪的電影《失樂園》，不僅集結范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧等超強卡司，更入選塔林黑夜影展「影評人精選競賽單元」為台爭光。片商釋出〈故事緣起篇〉花絮，揭開弱勢兒少與基層社工的艱難處境，其中飾演育幼院主管的丁寧，更痛心道出第一線人員的「血汗內幕」，字字句句讓觀眾直呼超揪心！

▲曾敬驊在《失樂園》飾演回到貧困老家，面臨巨大生存危機的YANG。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

丁寧痛揭育幼院血汗內幕！氣炸反問：這樣輕鬆嗎？

電影中，丁寧飾演努力經營院務的「丁主任」，卻得不到政府與社會的足夠支援，甚至遭外界冷嘲熱諷「生輔員晚上只是陪孩子睡覺，其實很輕鬆欸」。面對誤解，丁主任忍不住氣炸反擊：「我們現在的生輔員每兩三個小時就要起來巡房，等孩子睡著了才能去洗澡，洗完澡還要寫報告、寫紀錄，請問這樣子的工作輕鬆嗎？」

▲《失樂園》丁寧嘆為母後更懂家長重要性。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

現實中同樣身為母親的丁寧，對此深有感觸。她感嘆分享：「當了母親之後更了解父母親的工作有多重要，這些社工與生輔員正是扮演著類似父母的角色在照顧孩童。我也因為演了這個角色，對於社工更加尊重敬佩。」

曾敬驊沉痛「真實上演中」 范少勳化身社工嘆：原來有這難處

《失樂園》部分取材自知名報導《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》，導演蔡銀娟直言，片名原意是天使墜落、惡魔誕生之地，「希望透過電影接住那些可能正在下墜的人們，打破惡性循環。」

▲《失樂園》將弱勢兒少困境搬上大銀幕。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

男神曾敬驊這次挑戰演出年滿18歲、被迫離開育幼院自力更生的青年YANG，面對生存困境，他坦言：「這些故事與人物，也許此時此刻正在社會某個角落真實上演，我們應該用怎麼樣的距離去靠近他們？」而飾演熱血社工的范少勳也分享，自己的角色就像帶領觀眾的視角去感受體制衝擊，「大家都能找到一些『原來是這樣』的時刻——原來是我沒有看到的，原來有這樣的難處。」

▲《失樂園》范少勳滿懷理想卻挫折重重的社工蔡仁興。（圖／冬候鳥電影、文策院提供）

《失樂園》撕開社會暗角

《失樂園》劇情交織三段令人心碎的故事：遭遺棄在育幼院卻被霸凌求助無門的小男孩（洪君昊 飾）、滿懷理想卻挫折重重的社工蔡仁興（范少勳 飾），以及回到貧困老家面臨巨大生存危機的YANG（曾敬驊 飾）。監製李怡芳感性表示，這些在現代社會高速運轉下被拋到暗角的孩子與辛苦的社工，「值得被溫柔而真誠地凝視一次。」電影將於5月29日在台上映。