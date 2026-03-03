張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」　昔胖30公斤認：差點產後憂鬱

記者王靖淳／綜合報導

主持人張齡予結婚後育有1子，日前她宣布懷第二胎，預產期則是今年7月的馬寶寶。平時會在社群記錄生活的她，最近也發文透露，自己這次真的比較知道如何「養胎不養肉。」

▲張齡予。（圖／翻攝自Instagram／lingyu10311031）

張齡予表示，自己目前已經是個「五個多月的孕婦」，肚裡正孕育著第二胎寶貝。有了上一次的懷孕經驗，張齡予這次在孕期保養上顯得更加得心應手，她驕傲地透露，現在的自己「真的比較知道如何養胎不養肉。」

回想懷上一胎的過程，張齡予坦言當時曾經面臨的心理低潮，因為當時一口氣胖三十公斤，體重直線飆升的劇烈變化，不但讓身體負擔變大，更讓她差點產後憂鬱。

▲張齡予認這次比較知道如何養胎不養肉。（圖／翻攝自Instagram／lingyu10311031）

有了過去這段經驗當作警惕，張齡予這次在面對二胎孕期時做足了充分準備，她語氣堅定地向自己喊話，直呼這回「絕對不能再重蹈覆徹。」隨著大寶如今已滿三歲，讓即將升格成二寶媽的張齡予表示：「該吃過虧都已經吃過，二寶媽媽果然堅強度已被鍛鍊up，所有母嬰用品留到現在的都已通過考驗！」