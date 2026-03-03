謝盈萱、陳雪甄帶隊好萊塢取經！　瑪格羅比御用表演教練親自授課

記者蕭采薇／台北報導

台灣影視圈再度邁向國際！備受業界高度肯定的「金馬電影大師課」，今年在文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」的支持下，宣布重磅推出「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」，將活動地點拉到全球電影重鎮美國洛杉磯。不僅邀請金馬影后謝盈萱、新科金馬最佳女配角陳雪甄擔任課程顧問，更網羅好萊塢3大傳奇教練親自授課，超夢幻陣容讓不少電影人磨刀霍霍準備報名。

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」將由謝盈萱（左）、陳雪甄（右）擔任課程顧問。（圖／金馬執委會提供）

雙金演員驚喜帶隊！謝盈萱、陳雪甄揪影人「LA尋寶」

[廣告]請繼續往下閱讀...

總是積極參與金馬大師課的謝盈萱和陳雪甄，這回開心地接下課程顧問與帶隊的任務。謝盈萱感性表示：「即使有時候就是會緊張，但我又如此著迷，在課堂裡努力去理解、去挖掘，遇見自己的盲區，或是在過程中學習放鬆。」希望能與不同職位的電影人一起探索，解鎖這趟驚奇旅程。陳雪甄也興奮喊話：「期待結伴台灣的優秀演員們，我們一起前往LA尋寶！」

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」開放報名。（圖／金馬執委會提供）

三位好萊塢頂尖表演教練親自執教

本次「2026金馬海外工作坊」力邀三位好萊塢頂尖表演教練親自執教，包括瑪格羅比、克里斯汀貝爾等巨星的「御用名師」尚路易羅德里格（Jean-Louis Rodrigue），他將傳授「亞歷山大技巧」，融合呼吸藝術與身體覺察，讓豐沛情感躍然於特寫鏡頭前。

▲包括瑪格羅比、克里斯汀貝爾等巨星的「御用名師」尚路易羅德里格。（圖／金馬執委會提供）

被譽為「表演治療師」的華納洛夫林（Warner Loughlin） 曾助艾美亞當斯奪下金球獎影后。她將透過獨創的「情感細節技巧」，帶領學員釋放最真摯的創作潛能。此外還有輔佐多位奧斯卡、艾美獎得主的「祕密武器」南希班克斯（Nancy Banks），將引導學員深入拆解劇本核心，將文本深意轉化為具備獨特靈光的表演。

▲「表演治療師」華納洛夫林。（圖／金馬執委會提供）

「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」預計於5月30日至6月8日在美國洛杉磯舉辦。即日起至3月7日開放報名，歡迎演員、導演、編劇等相關電影工作者共襄盛舉，詳細資訊可關注金馬影展官方網站。