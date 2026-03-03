ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

賈永婕憶「穿比基尼」應援經典賽
大甲媽9天8夜駐駕行程曝！
Angelababy離婚4年爆擁新歡！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林襄 琳妲 朴寶藍 萬梓良 阿Mo 愷樂 吳辰君 朴寶劍

謝盈萱、陳雪甄帶隊好萊塢取經！　瑪格羅比御用表演教練親自授課

記者蕭采薇／台北報導

台灣影視圈再度邁向國際！備受業界高度肯定的「金馬電影大師課」，今年在文化部「匯聚臺流文化黑潮計畫」的支持下，宣布重磅推出「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」，將活動地點拉到全球電影重鎮美國洛杉磯。不僅邀請金馬影后謝盈萱、新科金馬最佳女配角陳雪甄擔任課程顧問，更網羅好萊塢3大傳奇教練親自授課，超夢幻陣容讓不少電影人磨刀霍霍準備報名。

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」金馬影后謝盈萱擔任課程顧問、陳雪甄擔任課程顧問。（圖／金馬執委會提供）

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」將由謝盈萱（左）、陳雪甄（右）擔任課程顧問。（圖／金馬執委會提供）

雙金演員驚喜帶隊！謝盈萱、陳雪甄揪影人「LA尋寶」

[廣告]請繼續往下閱讀...

總是積極參與金馬大師課的謝盈萱和陳雪甄，這回開心地接下課程顧問與帶隊的任務。謝盈萱感性表示：「即使有時候就是會緊張，但我又如此著迷，在課堂裡努力去理解、去挖掘，遇見自己的盲區，或是在過程中學習放鬆。」希望能與不同職位的電影人一起探索，解鎖這趟驚奇旅程。陳雪甄也興奮喊話：「期待結伴台灣的優秀演員們，我們一起前往LA尋寶！」

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」金馬影后謝盈萱擔任課程顧問、陳雪甄擔任課程顧問。（圖／金馬執委會提供）

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」開放報名。（圖／金馬執委會提供）

三位好萊塢頂尖表演教練親自執教

本次「2026金馬海外工作坊」力邀三位好萊塢頂尖表演教練親自執教，包括瑪格羅比、克里斯汀貝爾等巨星的「御用名師」尚路易羅德里格（Jean-Louis Rodrigue），他將傳授「亞歷山大技巧」，融合呼吸藝術與身體覺察，讓豐沛情感躍然於特寫鏡頭前。

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」金馬影后謝盈萱擔任課程顧問、陳雪甄擔任課程顧問。（圖／金馬執委會提供）

▲包括瑪格羅比、克里斯汀貝爾等巨星的「御用名師」尚路易羅德里格。（圖／金馬執委會提供）

被譽為「表演治療師」的華納洛夫林（Warner Loughlin） 曾助艾美亞當斯奪下金球獎影后。她將透過獨創的「情感細節技巧」，帶領學員釋放最真摯的創作潛能。此外還有輔佐多位奧斯卡、艾美獎得主的「祕密武器」南希班克斯（Nancy Banks），將引導學員深入拆解劇本核心，將文本深意轉化為具備獨特靈光的表演。

▲「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」金馬影后謝盈萱擔任課程顧問、陳雪甄擔任課程顧問。（圖／金馬執委會提供）

▲「表演治療師」華納洛夫林。（圖／金馬執委會提供）

「2026金馬海外工作坊：好萊塢表演與創作」預計於5月30日至6月8日在美國洛杉磯舉辦。即日起至3月7日開放報名，歡迎演員、導演、編劇等相關電影工作者共襄盛舉，詳細資訊可關注金馬影展官方網站。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

謝盈萱陳雪甄金馬海外工作坊金馬

推薦閱讀

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

4小時前

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

2小時前

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

2小時前

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

4小時前

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

2小時前

遭舊愛指控劈腿謝娜！　張杰打破沉默：對過往感情心存尊重

遭舊愛指控劈腿謝娜！　張杰打破沉默：對過往感情心存尊重

4小時前

張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」　昔胖30公斤認：差點產後憂鬱

張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」　昔胖30公斤認：差點產後憂鬱

1小時前

真實搶屍案搬上大銀幕！　《人生海海》陳雪甄「暗處發光」首摘金馬

真實搶屍案搬上大銀幕！　《人生海海》陳雪甄「暗處發光」首摘金馬

1小時前

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

10小時前

神話金烔完又遭炎上！　支持「性交易合法化」稱：沒管理等於避責

神話金烔完又遭炎上！　支持「性交易合法化」稱：沒管理等於避責

3小時前

迪麗熱巴證實受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵爆

迪麗熱巴證實受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵爆

10小時前

賈永婕憶13年經典賽「穿比基尼」哭癱！　挺《冠軍之路》明起101點燈

賈永婕憶13年經典賽「穿比基尼」哭癱！　挺《冠軍之路》明起101點燈

3小時前

熱門影音

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷

柳演錫來台過元宵節　吃湯圓撂台語：金猴呷
小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度

小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度
銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎

銀赫來台接選秀節目主持棒！　曝野心「超越利特」奪金鐘獎
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累

林襄飛美國「回台班機停飛」　行程遭打亂..崩潰喊：好累
秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆

秦嵐聲音啞3年「開刀又惡化」　拍《延禧》留病根：變狼外婆
蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」

蔡依林出道25年　「第一次搭頭等艙」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

馬國畢昔欠五千萬元賭債「狂打工」 「鬼看到我都會閃」走過人生低谷

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

何妤玟母住處失火被爆「抽菸釀禍」　她無奈遭捲入：根本不是我住的地方！

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

賈靜雯《浪姐》操瘦到國小體重！　見梧桐妹穿鼻環「故意學牛叫XD」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

看更多

【全家都憋不住啦】兒子被罰站「突炸2聲響屁」爸媽一旁憋笑

即時新聞

剛剛
剛剛
48分鐘前25

丁寧被諷陪睡氣炸怒吼：這樣輕鬆嗎？ 　《失樂園》曾敬驊、范少勳撕開暗角

58分鐘前4

59年公館地標重啟！「東南亞戲院」大變身　影廳開演唱會、VR追星全包了

1小時前2

真實搶屍案搬上大銀幕！　《人生海海》陳雪甄「暗處發光」首摘金馬

1小時前30

張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」　昔胖30公斤認：差點產後憂鬱

2小時前20

八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

2小時前4

Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

2小時前21

謝盈萱、陳雪甄帶隊好萊塢取經！　瑪格羅比御用表演教練親自授課

2小時前41

張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」炸寒單祈福

3小時前21

神話金烔完又遭炎上！　支持「性交易合法化」稱：沒管理等於避責

3小時前21

許允樂被問「懷孕會說嗎」　IG問答吐心聲：別造成為難

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫志浩傳癌末過戶財產給梧桐妹　本人回應了
    4小時前1214
  2. 張惠妹回台東過元宵被拍　「現身男友新店」
    2小時前81
  3. Angelababy離婚4年爆擁新歡！回港發展秘戀年下男
    2小時前3
  4. 謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！張杰舊愛參戰控遭劈腿
    4小時前2
  5. 八點檔女星「揭曉寶寶性別」　夫妻表情全被拍
    2小時前4
  6. 遭舊愛指控劈腿謝娜！張杰打破沉默回應
    4小時前1
  7. 張齡予懷孕5月「誓言養胎不養肉」
    1小時前6
  8. 《人生海海》真實搶屍搬上大銀幕
    1小時前2
  9. 朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！點名CL作偽證
    10小時前81
  10. 神話金烔完支持「性交易合法化」又遭炎上
    3小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合