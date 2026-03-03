真實搶屍案搬上大銀幕！　《人生海海》陳雪甄「暗處發光」首摘金馬

記者蕭采薇／台北報導

以金馬最佳紀錄片《由島至島》震撼影壇的導演廖克發，最新劇情長片《人生海海》在第62屆金馬獎大放異彩，一舉入圍最佳劇情片、導演、女配角、原著劇本及原創電影音樂5項大獎！其中，演員陳雪甄更以壓倒性實力勇奪最佳女配角，真摯動人的致詞至今仍是影迷心中的經典瞬間，而這部電影，其實 取材自真實「搶屍案」事件。

▲《人生海海》三兄妹在喪禮遭遇宗教局強行介入，企圖帶走父親遺體。（圖／甲上提供）



15票全數通過！陳雪甄淚崩告白：走了17年才站上來

曾以《菠蘿蜜》入圍金馬新導演、《馗降：粽邪2》入圍女配角的陳雪甄，這回憑藉《人生海海》中韌性十足的妹妹「水雲」一角，獲評審團「15票一致通過」，成功抱回演藝生涯首座金馬獎。她在台上淚崩告白：「走了17年，我終於站上來了！」

▲《人生海海》由金馬得主陳雪甄（左）、實力派演員魏雋展（右）飾演兄妹，有許多動人對手戲。（圖／甲上提供）

陳雪甄感性分享，配角不見得會獲得很多注目，甚至常懷疑自己，但謝謝大家沒有放棄，「我們在暗處支撐，才創造了電影的細節。」她也坦言是「水雲」教會她不論困境如何，都要把根紮在自己身上，這份戲裡戲外的堅持完美呼應了電影的核心精神。

▲魏雋展在《人生海海》飾演大哥阿耀，長年在台灣工作的他返鄉處理父喪。（圖／甲上提供）

真實「搶屍案」超荒謬！3兄妹靈堂大戰宗教局

《人生海海》將大馬特有的多族群與宗教矛盾轉化為黑色幽默。故事從一場父親的喪禮展開，長年在台灣工作的阿耀（魏雋展飾）返鄉處理父喪，三兄妹在悲傷之際，竟遭遇宗教局強行介入企圖帶走遺體！面對突發衝突，哥哥選擇退讓、弟弟阿財（呂楊飾）正面衝撞，妹妹則勉力維持儀式與秩序，引爆一場荒誕至極的家庭風暴。

▲陳雪甄以《人生海海》中韌性十足的妹妹「水雲」一角，獲金馬評審團「15 票一致通過」勇奪最佳女配角。（圖／甲上提供）

談及片名由來，導演廖克發透露靈感正是源自陳雷經典名曲《歡喜就好》。他表示每個人在人生不同階段，都會有努力拚搏後仍敵不過命運的時刻，這時就安慰自己「人生海海」，再試著往前走一步也許就能跨過去。導演以黑色幽默筆觸串聯走私客往事、南洋榴槤等記憶碎片，在笑與荒謬之間留下難以忽視的情感重量。隨著喪事推進，塵封的家族往事也逐一浮現，電影將於4月2日正式在台上映。