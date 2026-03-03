八點檔女星戳氣球「揭曉寶寶性別」　夫妻真實表情全被拍

記者王靖淳／綜合報導

八點檔女星李又汝今年1月公開分享自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（3）日在IG上傳一段短片，正式揭曉腹中寶寶的性別，夫妻倆開心大笑的表情全被拍下。

▲李又汝辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

透過李又汝在IG上傳的影片可見到，她與老公「修哥」舉辦性別派對，邀請親友一同參加，過程中她透露，自己懷孕之後，身體的確出現不少有趣的變化，同時也直率表示：「我真的變得比較愛吃辣跟吃甜。」

▲李又汝曝腹中寶寶是男生。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

談到懷孕初期的生理反應，李又汝坦言算是幸運的準媽媽，「我害喜真的非常不嚴重」，並沒有經歷一般孕婦常見的劇烈孕吐。不過，她也透露，自己雖然沒有嚴重的嘔吐感，但嗅覺卻變得極為敏銳，偶爾聞到屁味或廁所味，就會出現乾嘔的反應。

▲李又汝揭曉寶寶性別。（圖／翻攝自Instagram／yogurt_lee819）

影片最後，李又汝和老公兩人一起將桌上的氣球戳破，接著瞬間湧出藍色及白色的氣球，正式揭曉腹中的寶寶是男生，在場眾人在得知結果後，也都紛紛開心大叫。影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也寫下祝福留言「恭喜又汝」、「哇～歡迎小王子」、「平安健康最重要。」