59年公館地標重啟！「東南亞戲院」大變身　影廳開演唱會、VR追星全包了

承載數代台北人青春回憶的公館地標「東南亞戲院」，在歷經轉型與改建後，以新型態文化展演空間「CLASSROOM」華麗重生。3日開幕記者會上，以「顛覆大眾對戲院的想像」為核心，打破影廳只能看電影的單一消費模式。活動現場不僅化身為大型KTV，更搶先展演「VR聲優祭」，透過最新科技打造零距離的沉浸式Live體驗。

台灣喜劇圈的「脫口秀教母」黃小胖，透過犀利又幽默的脫口秀段子為CLASSROOM活動揭開序幕。

59年東南亞戲院熄燈重生！跨界打造多元展演空間

創立於1966年的東南亞戲院，因鄰近學區且票價親民，曾是台北二輪戲院的龍頭，然而面對影視串流平台崛起，最終於2025年感傷熄燈。為了賦予這個充滿城市情感的場域新生命，由瀚草文創、必應創造、聯合數位文創與in89豪華影城等專業團隊攜手合作，共同打造出「CLASSROOM」。

守夜人團長旭章分享在 CLASSROOM 的演出體驗，認為這個場域因為結構的設計，整體聲音效果出色。



瀚草文創創辦人曾瀚賢表示，命名為CLASSROOM除了呼應公館學區，更希望能打破既定印象，讓民眾大聲說出：「我是來玩的！」期望能創造一個讓觀眾沉澱心情、產生情緒連結的空間。

《那張照片裡的我們》導演鄭乃方、瀚草文創總經理吳明憲、瀚草文創創辦人曾瀚賢、瀚草文創董事長湯昇榮 、聯合數位文創董事長李彥甫、必應創造新創長陳皆理、in89豪華影城副總經理李秀玫共同出席CLASSROOM開幕活動。

首波強檔「VR聲優祭」登場！零距離與偶像貼身互動

作為重啟首秀，CLASSROOM將於3月20日至4月16日推出限定「VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」。邀請到日本超強聲優東山奈央、小林愛香、南條愛乃，結合日本最新8K VR拍攝技術與劇院級聲音系統，讓粉絲戴上裝置後彷彿站在舞台最前排，甚至能體驗第一視角的心動互動！聯合數位文創董事長李彥甫透露，未來也將引進更多藝術或台灣原創VR作品。

Fun VR劇院「VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」結合日本最新8K VR拍攝技術與劇院級聲音系統。

影廳化身萬人KTV與展演實驗室！守夜人讚：聲音效果超好

除了沉浸式體驗，CLASSROOM的彈性設計也充滿驚喜。記者會現場特別邀請入圍多項金曲獎的「守夜人Night Keepers」進行音樂展演，團長旭章大讚場域結構讓聲音效果非常出色，極力推薦各種形態的表演進駐。

公館CLASSROOM現場設置福利社，販售經典零食飲品，為空間增添校園感與趣味性。

此外，現場更示範了「卡拉OK主場秀」，將唱歌昇華為主場演出的舞台形式；哈哈台網紅蓋瑞也興奮直呼：「突破想像！在這裡唱歌彷彿在開小專場，非常過癮！」

哈哈台蓋瑞特別出席CLASSROOM開幕活動，玩得非常過癮。

目前CLASSROOM共規劃5個展演空間，從33席的小班到128席的大班，完美延續原戲院的沙發座椅與Dolby 5.1 聲道系統。未來不論是音樂演出、脫口秀、粉絲見面會或是電影特映，都能在這個充滿溫度的空間裡，開啟更多跨界與創新的機會。