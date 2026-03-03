Angelababy離婚4年爆擁新歡！　回香港發展「秘戀年下男」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星Angelababy（楊穎）在2015年和黃曉明舉辦世紀婚禮，曾是羨煞眾人的神仙眷侶，怎料，兩人卻於2022年宣布離婚，震驚外界。Angelababy在離婚後，一度經歷封殺危機，直到去年才解禁，而順利回歸工作的她，也被爆已經有新戀情。

▲Angelababy在2022年宣布和黃曉明離婚。（圖／翻攝自微博／angelababy、黃曉明）

大陸狗仔「劉大錘」在直播中被網友問到「Angelababy離婚後是否談過戀愛」，他肯定地表示：「談過、談過，因為我們之前在橫店那拍過一回。」只是當時Angelababy的工作人員不認、聲稱「我姊單身」，對此，劉大錘吐槽：「單身個屁。」

▲Angelababy被狗仔爆料有新歡。（圖／翻攝自微博／angelababy）

另一名狗仔則表示，自己也聽聞不少Angelababy在離婚後的緋聞，「應該是在香港有一個年紀比她小的男朋友，但是當然我們到現在還沒有拍到過。」他補充指出，因為Angelababy現在已將事業重心放回香港，基本上很少出現在大陸，很難直接捕捉到證據。

對此，許多網友都表示「ab談戀愛不知道是不是真的，我都支持」、「支持Angelababy，離婚後有自己的生活很正常」、「希望她能幸福」，也有人認為只是狗仔炒話題，「感覺又開始編故事了，太無聊了」、「為什麼總是拿她的私生活說事，真心不理解」。

▲Angelababy將事業重心移回香港。（圖／翻攝自微博／angelababy）