爸媽比小孩還瘋！《好餓的毛毛蟲秀》星光爆棚　劉冠廷、HowHow攜家帶眷搶看

掀起全台大小朋友追星熱潮的《好餓的毛毛蟲秀》，去年底在台北、新竹場場完售，週末更是「一票難求」！超狂魅力不僅吸引劉冠廷、孫可芳、李千娜、HowHow等大明星攜家帶眷朝聖，主辦單位3日更帶來好消息，正式宣布新北、台中站「緊急加場」，拯救手速慢的崩潰家長！

▲《好忙的蜘蛛》選擇台北站作為亞洲巡演的第一站。（圖／明愛樂愛城、環心娛樂提供）

大明星也瘋狂！劉冠廷、HowHow看完狂讚「絕無冷場」

《好餓的毛毛蟲秀》由外百老匯原裝授權、台灣在地專業團隊「躍演」劇團操刀演繹。劇中巧妙融合色彩大師艾瑞．卡爾（Eric Carle）的4個經典故事，透過超精緻的偶戲與舞台設計，讓繪本角色彷彿「活了過來」。

台北站演出時現場星光熠熠，包括李千娜、孫可芳、JR紀言愷、黃尚禾、黃迪揚、劉冠廷以及百萬YouTuber HowHow（陳孜昊）都帶著寶貝來朝聖，看完更是給出「絕無冷場」的超高評價，結合美感與教育的感官饗宴，讓大人小孩都看得目不轉睛。

▲《好餓的毛毛蟲秀》大小朋友都為之瘋狂，尤其現場大型毛毛蟲氣球的可愛模樣，更讓觀眾們都忍不住想合照。（圖／明愛樂愛城、環心娛樂提供）

超巨型毛毛蟲空降！製作人笑翻：爸媽比小孩還激動

除了沉浸式的劇場體驗，現場還特別設置了「超巨型大氣球毛毛蟲」，立刻成為大小朋友爭相打卡的超夯景點！擔任台灣製作團隊的「躍演」劇團製作人林易衡笑說：「看到大氣球或是毛毛蟲，爸爸媽媽有時候比小孩還瘋狂，真的是很新鮮的體驗！」

不少家長也驚喜回饋，原本擔心孩子坐不住，沒想到小朋友不僅全程全神貫注地看戲，還跟隔壁座位的孩子交起朋友，完全是意料之外的神奇魔力。

▲《好餓的毛毛蟲秀》以四段故事組成，包括《棕色的熊，棕色的熊，你在做什麼？》。（圖／明愛樂愛城、環心娛樂提供）

台灣之光！8位小畫家神作躍上「美方官方社群」

更令人振奮的是，主辦方愛樂愛城文化傳媒及環心娛樂製作公司先前舉辦的著色比賽也傳來捷報！有8位台灣小畫家憑藉充滿童趣的視角與獨特色彩，成功登上「艾瑞．卡爾官方社群」。這項殊榮不僅展現了台灣孩子的驚人藝術天分，也代表美方對台灣在地創意的高度認可。

▲《好餓的毛毛蟲秀》今年前進新北、台中、高雄及桃園。（圖／明愛樂愛城、環心娛樂提供）

《好餓的毛毛蟲秀》今年正式展開新北、台中、高雄及桃園巡迴，為滿足廣大尚未搶到票的家庭需求，新北站（3月22日）與台中站（3月27日）將進行緊急加場，想親眼目睹經典繪本動起來的粉絲千萬別錯過。