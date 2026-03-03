神話金烔完又遭炎上！　支持「性交易合法化」稱：沒管理等於避責

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓傳奇男團「神話」出身的46歲男星金烔完，近年來活躍於音樂劇、話劇等領域。然而，他日前突在社群發文支持「性交易合法化」，表示自己是對於非法剝削感到憂心，「有些人不付錢就無法做到」，一番言論引發網友熱議。

▲金烔完再度因為社群發文被炎上。（圖／翻攝自Instagram／kdw_fever）

金烔完日前在Threads發文，質疑過去試圖消除紅燈區的成效，直言：「結果全國都變成了紅燈區。看著教會前、學校前、派出所前的紅燈區，不得不產生疑問，（政府）必須承認並予以管理。」他也指出，既然放任當前社會「一人家庭」持續增加，那就不該以「掩蓋起來就好」敷衍過去。

金烔完隨後解釋說，自己擔憂的是未成年人流入、疾病管理缺失及非法結構中的剝削，「我認為在沒有保護與管理的情況下，無視現實的態度，可能是在談論道德的同時迴避責任。」

對此，有一位網友留言表示：「這個問題讓我感到矛盾。希望能收到稅，但又覺得合法化真的對嗎？」金烔完則補充自己的意見說：「我認為必須合法化的原因是，有些人不付錢就無法做到，在疾病管理的層面上也是如此。」

隨著爭議擴大，許多演藝圈前輩與長輩紛紛致電表達關切，對此，金烔完於2月25日發文表示：「請不要過度擔心。我只是說了我想說的話，而記者們也只是在做他們該做的工作而已。」強調自己並非惡意挑釁。

▲金烔完表示自己只是「說了想說的話」。（圖／翻攝自Threads／kdw_fever）

事實上，金烔完因在社群的發言遭到炎上已非第一次，他先前曾在Threads發文說：「有像『Young Forty』這樣嘲笑40歲男人的詞，卻沒有嘲笑40歲女人的詞。我們有必要探究一下為什麼男人們都保持沉默的原因。」讓不少網友傻眼表示「Young Forty又沒性別區分，也包含女人啊」、「厭女詞彙還不夠多嗎」，掀起議論。不久後，他也將貼文刪除。