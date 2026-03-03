賈永婕憶13年經典賽「穿比基尼」哭癱！　挺《冠軍之路》明起101點燈

記者蕭采薇／台北報導

熱血紀錄片《冠軍之路》完整還原中華隊在2024年世界棒球12強賽的奪冠歷程，隨著第6屆世界棒球經典賽即將開打，全台再度掀起棒球熱，電影票房也跟著狂飆，正式突破9000萬大關（累計9092萬），直逼破億里程碑！日前台北101董事長賈永婕霸氣包場力挺，日前台北101董事長賈永婕霸氣包場力挺，霸氣宣布將在101點燈，為Team Taiwan加油！

▲賈永婕包場《冠軍之路》和導演龍男・以撒克・凡亞思（右）分享心情，也喚起親臨賽事的回憶。（圖／牽猴子提供）



賈永婕「穿比基尼」應援哭癱！霸氣宣布101點燈

身為超級棒球鐵粉的賈永婕，透露自己從未缺席過任何一場世界棒球賽事。她笑說，2013年經典賽時，她特地穿著比基尼搭配球衣，坐在本壘後方熱血應援，領先時還調皮地跟旁邊的日本球迷互嗆「不好意思」、「掰掰」；沒想到最後中華隊在延長賽惜敗，讓她當場癱軟在椅子上爆哭，還被日本球迷反將一軍回敬「謝謝」。

▲賈永婕看《冠軍之路》讓她更了解到「勝不驕敗不餒」的精神。（圖／牽猴子提供）

記取了當年的教訓，賈永婕2024年親臨東京巨蛋時直呼「不敢驕傲」，要大家沉住氣加油。面對本週即將開打的經典賽，她也霸氣宣布超狂應援計畫：「比照上次比賽，3月4日開始，每天晚上都會在台北101點燈，幫中華隊加油！」她也呼籲大家持續包場，讓《冠軍之路》創下影史新紀錄。

啦啦隊女神半夜飛日本見證奇蹟 告別「雖敗猶榮」逼哭網

中職會長蔡其昌日前也特地現身戲院，他感性表示，過去台灣球迷對棒球總是「又愛又恨」，但自從拿下12強冠軍後，大家終於不必再用「唱衰」或「雖敗猶榮」來安慰自己，「國家隊的成長與蛻變，台灣球迷一定都看得見。」

▲紀錄片《冠軍之路》在第6屆世界棒球經典賽正式開打前夕，電影票房正式突破9000萬大關。（圖／牽猴子提供）

啦啦隊女神心璇也回憶起當時半夜立刻訂機票飛日本的瘋狂舉動。她坦言，其實一開始外界並不看好，甚至連自己人都缺乏信心，直到見證奪冠那一刻，她直呼「完全不敢相信會真的發生！」球員們憑著「證明給大家看」的信念一路過關斬將，正是電影中最催淚的核心。

陳冠宇揭奪冠內幕！笑曝牛棚「緊張到狂乾嘔」

除了感動滿滿，中華隊強投陳冠宇也加碼爆料奪冠背後的「牛棚秘辛」！談到比賽關鍵時刻，陳冠宇笑說當時牛棚區的大家幾乎緊張到說不出話，現場只聽得到此起彼落的「乾嘔聲」。他忍不住笑認：「說不緊張是騙人的！我自己也忍不住乾嘔，但為了維持資深選手的氣場，還特地躲到一旁排解壓力。」真實又逗趣的反應讓全場笑翻。

▲中華隊投手陳冠宇（中）出席映後和球迷分享比賽心情，應援團長陳柏宇Aby（左）與啦啦隊員心璇（右）帶動觀眾高喊應援。（圖／牽猴子提供）

此外，他也大讚學弟們在場上表現沉穩，並感謝2013年學長們打下的基礎。導演龍男・以撒克・凡亞思最後也熱血喊話：「雖然不能驕傲，但我們要有自信，我們是世界冠軍！」期盼將這份氣勢傳遞給遠在日本備戰的中華隊，期待捷報再度傳回台灣。