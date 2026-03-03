孫志浩傳癌末！急過戶財產給梧桐妹　「林若亞簽放棄繼承」本人回應

圖文／鏡週刊

賈靜雯與前夫孫志浩離婚後，雙方各自有新婚姻，各自安好，不過最近對岸瘋傳孫志浩罹患肝癌末期，且已安排好了所有身後事，將高達50億元人民幣的資產全數過戶給與賈靜雯所生的女兒梧桐妹，而妻子林若亞還當場簽屬放棄繼承，相關謠傳消息滿天飛。對此，孫志浩本人親自出面嚴正闢謠。

根據《鏡新聞》報導指出，近來有不少中國媒體以內幕大篇報導孫志浩安排後事的細節，聲稱孫志浩罹患肝癌末期，在病情惡化之際，已透過律師見證下將紐約曼哈頓豪宅、地產公司與航運股份等全數轉給梧桐妹，而現任妻子林若亞則當場簽署放棄繼承權聲明。

陸媒報導內容也翻出孫志浩與前妻賈靜雯多年前的婚姻糾紛，並重提當年為爭奪女兒撫養權對簿公堂，以及親子鑑定、試管嬰兒未果等私密的往事內容，被質疑是為博取眼球而刻意拼湊杜撰。

對此，孫志浩得知後，僅冷靜回應「根本沒這件事，我很好」，讓在台親友則氣得鼓勵孫志浩提告，並強調孫志浩不僅身體健康，也不可能有50億元人民幣身家，「將近230億台幣，給他冠上這麼豐厚的身家未免太離譜，到底背後有什麼目的！」

事實上，孫志浩與女星林若亞結婚多年，婚後小倆口都相當低調，而孫志浩去年底才返台出席友人婚禮，與各大藝人同框，完全看不出身體有恙，且今年初梧桐妹也曾在社群分享與父親、繼母林若亞的3人同框合照，照片中孫志浩精神也看起來相當不錯，間接打臉病重謠言。



