朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！
3月罕見六星連珠！　4生肖命運轉向
汪小菲辣妻產後7天「鼓起勇氣量體重」
謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！　張杰舊愛參戰控「遭劈腿背鍋20年」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星謝娜因不滿薛之謙在節目上影射老公張杰，3日發文要求道歉，沒想到，卻被薛之謙關注的一名網友酸「小三扶正」，引發議論。對此，張杰的前女友段曦，竟也在稍早參戰，痛訴自己遭劈腿後，竟被造謠成第三者、施暴，多年來獨自承受網路霸凌與丟失代言的打擊。

▲▼謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！張杰舊愛參戰控遭劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲謝娜因不滿薛之謙在節目上影射張杰「靠老婆翻紅」，要求對方道歉。（圖／翻攝自微博／謝娜、薛之謙）

忍氣吞聲二十年！段曦心碎還原「被出軌」真相

段曦3日突然發文寫道：「原來還能公開要一個道歉。我是不是也可以要一個道歉？為我當年所經歷的一切，為我這麼多年承受的污蔑、謾罵和攻擊。」她透露，自己當年被張杰劈腿，竟還遭惡意篡改時間線，變成因為男友紅了才吃回頭草的第三者，「我曾在微博澄清過我沒有打人，並祝福他們。希望能換來些平靜和不被打擾。但一點用沒有，罵聲依舊不斷。這不是她們想聽的，她們只信願意相信的事。我只有一張嘴，我真的頂不住……」

段曦坦言，莫須有的罪名嚴重影響了自己的生活，連代言都被換掉，「經常被問是不是打了人？怎麼打的？男朋友的媽媽直言道『你挺厲害呀！還動手打人』。」段曦強調，張杰當初還沒跟自己分手，就已經和謝娜發展戀情，「要怎麼體面的掩蓋呢？怎麼能做打自己臉的事呢？所以他只能任由前任被污蔑謾罵，他只需要躲起來，捂住耳朵，一言不發。我真的能理解，真的。」

▲▼謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！張杰舊愛參戰控遭劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲疑為薛之謙的友人轉發謝娜的長文吐槽「小三上位」。（圖／翻攝自微博）

力挺好友薛之謙！段曦：人不能不講「義」

段曦表示，自己之所以會突然跳出來發話，是為好友薛之謙鳴不平。她透露，經紀公司早期全靠薛之謙一人撐著，其重情重義是自己真實經歷過的。對於李雨桐的指控，她認為內容帶有個人情緒且未經證實，若以此要求道歉，似乎不太妥當。

段曦指出，自己曾在張杰一無所有時陪在身邊，為了生活去夜場唱歌，甚至賣掉車房以維持在上海的生活，「最後人家有了新的選擇和打算，說分就分，把我一個人丟在異地他鄉。」她也因此罹患憂鬱症，經常想不開，「是我在上海的那幫朋友在那段日子裡給我鼓勵，輪著班的陪我，就怕我想不開，最後幫我重新站起來。」因此她更看重薛之謙在困境中不離不棄的義氣。

對於謝娜要求薛之謙道歉，段曦也引用對方的話，表示：「既然『被誤解和攻擊了多年，承受無數無妄之災』讓你難受；既然『你的感情糾葛是你的事，請面對』讓你自覺坦蕩；既然把舊事翻出來，你想要尋根問源…那我真該反思一下自己這麼多年的懦弱。」

▲▼謝娜要薛之謙道歉惹火燒身！張杰舊愛參戰控遭劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲段曦控訴自己當年尚未和張杰分手，男方就與謝娜產生情愫。（圖／翻攝自微博／段曦、張杰）

【段曦社群全文】

原來還能公開要一個道歉。
我是不是也可以要一個道歉？為我當年所經歷的一切，為我這麼多年承受的污蔑、謾駡和攻擊。
通過別人嘴裡無根無據的話都能急成那樣，真沒必要。俗話說：冤有頭債有主。你要道歉是不是找錯人了？作為公眾人物，沒有求證過的事是不是該慎言？指名道姓就更不應該了，不是嗎？就這都讓你覺得委屈了，那我實打實的經歷又算什麼？
我忍氣吞聲這麼多年，被造謠打人、被篡改時間線本末倒置的編造成「第三者」、說我貪慕虛榮甩了男友又因男友紅了跳出來破壞他的新戀情、我就是個自作多情的愛慕者……等等。
由此，我被謾駡數年。
我曾在微博澄清過我沒有打人，並祝福他們。希望能換來些平靜和不被打擾。但一點用沒有，罵聲依舊不斷。這不是她們想聽的，她們只信願意相信的事。我只有一張嘴，我真的頂不住……
那篇微博我沒有置頂，也就慢慢隱入塵煙。我澄清過就行了，我曾經為自己發過聲就夠了。我沒有團隊，我沒有後援，我只有自己一個人，我還能怎樣？
後來我不再發微博，努力認真生活。但沒想到輿論的後勁這麼大，對我的工作和生活造成了始料未及的影響和傷害。經常被問是不是打了人？怎麼打的？男朋友的媽媽直言道「你挺厲害呀！還動手打人」，有幾個代言也因我網上風評不好被換掉……我頂著一個莫須有的罪名被質疑、被傷害，我該向誰去要一個道歉？
到底是誰在造謠？這個謠是怎麼開始怎麼發酵的？粉絲？還是什麼？我無從得知，也無法求證，我只能獨自忍下來。未經證實的事，不該說就別說，這才是成年人該有的做法，不是嗎？但要說到我真真實實被出軌被分手的那段經歷，不需要求證，那是事實。
我身邊為我感到不值的朋友說我太心軟，沒一個道歉就算了，這麼多年被罵成那樣他也沒替你說過一句話。哪怕他避開曾在一起的事實，就作為一個朋友請大家別再罵你，他也沒說過半個字。
其實我知道他不容易，我能理解，真的。他敢說嗎？他的家人同意嗎？當初還沒跟我分手就已經發生的事，要怎麼體面的掩蓋呢？怎麼能做打自己臉的事呢？所以他只能任由前任被污蔑謾駡，他只需要躲起來，捂住耳朵，一言不發。我真的能理解，真的。
我是個普通人，我過著平淡的生活。所以不存在蹭熱度。要的話，太容易了。我有一箱子的照片書信物件，我只是鎖起來了，一鎖二十年。誰叫巨蟹座不愛扔東西呢？誰叫巨蟹座心軟呢？
今天我說這些，是為我朋友鳴不平。為什麼？因為我是個記恩的人。
當年全公司靠薛一個人撐著，「養活」一幫兄弟姐妹，然後等著我們一個一個解約離開，他最後一個走。問他為什麼？他說「我走了，朋友們怎麼辦？」所以，人不可無情無義！
儘管這個世界上並不是每個人都有情有義。
我曾在某人一無所有的時候跟著他。剛到上海的時候為了生活，我去夜場、浴場唱歌掙錢，畢竟兩個人從集體宿舍搬出來，租房吃飯都需要錢。後來公司要成立一個女子團隊，看我也挺不容易，把我加了進去，我才離開夜場。後來還賣掉了成都的車房，才能維繫在上海的生活。最後人家有了新的選擇和打算，說分就分，把我一個人丟在異地他鄉。我不知道自己做錯了什麼？當朋友從我手裡奪下碎玻璃的時候，我依然不知道自己做錯了什麼？是我在上海的那幫朋友在那段日子裡給我鼓勵，輪著班的陪我，就怕我想不開，最後幫我重新站起來。
所以，人不能不講「義」！不管是愛情，還是友情。
薛需要道什麼歉？他的重情重義我不是從新聞裡看到的，那是真真實實我經歷過的。至於L的發文內容，是帶有個人情緒且未經證實的事情。如果道聼塗説都能被指名道姓要求道歉，是不是欠妥？
既然「被誤解和攻擊了多年，承受無數無妄之災」讓你難受；既然「你的感情糾葛是你的事，請面對」讓你自覺坦蕩；既然把舊事翻出來，你想要尋根問源…那我真該反思一下自己這麼多年的懦弱。
我遭受的那些傷害，我忍氣吞聲的這些年…從泥坑裡把自己刨出來，從抑鬱症裡走出來，從那個幾度尋死的丫頭，到今天勇敢堅強的女人…
我想抱抱當年那個自己，告訴她：「你會挺過去的，哪怕永遠沒有一句道歉，也沒關係。」

