陳詩媛「挺孕肚剪頭髮」完成產前心願　甜曬新造型：有種儀式感

記者王靖淳／綜合報導

陳詩媛（十元）和羽球雙打奧運金牌選手王齊麟去年6月登記結婚，10月公開懷孕喜訊，夫妻倆已在同年12月補辦婚宴。平時會透過社群記錄生活的她，今（3）日在IG上傳一支短片分享自己將頭髮剪短了，同時也開心表示，這是她生產前的願望清單之一。

▲陳詩媛曝生產前願望清單。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

透過陳詩媛分享的影片可見到，她的頭髮長度大幅縮短，大約落在肩膀附近的中長髮或鎖骨髮位置，揮別過去較長的長度，整個人顯得更加輕盈俐落。髮色則維持自然的深棕或黑褐色，搭配她身穿的粉色上衣與招牌微笑，整體散發出清爽又舒適的氣質。

▲陳詩媛生產前去剪頭髮。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

隨著預產期越來越近，陳詩媛在文中開心透露，自己完成生產前願望清單，而這份清單上的待辦任務，就是跑去髮廊將頭髮剪短。談到這次在產前特別去剪頭髮的決定，陳詩媛在文中分享自己的真實心聲。她幽默地透露，其實自己本來就很愛剪短，只是一直沒有去整理，如今完成生產前的願望清單，讓她興奮直呼：「有種儀式感的感覺！」

▲陳詩媛分享新髮型。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）