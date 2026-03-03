「釜山女神」李晧禎戀愛觀揭曉！理想型開3條件：看中目標不會猶豫

記者吳睿慈／綜合報導

「釜山女神」李晧禎近日參與經典遊戲《三國群英傳M》拍攝，首度化身霸氣十足的「女呂布」，一身戰袍登場，氣場瞬間拉滿，展現截然不同的英氣魅力。談及理想型，她列出三大條件：「強大的心臟、絕對的包容、契合的笑點。」

▲▼「釜山女神」李晧禎化身呂布。（圖／三國群英傳M提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

為了完美詮釋女呂布造型，李晧禎特別節制飲食，「我準備的是為了能把女呂布這套服裝穿得好看，有吃少一點飯。」被問是為角色犧牲，還是天生嚴格？她坦率笑回：「其實只是因為衣服太小了！當然也希望自己在鏡頭上看起來好看，不想辜負大家的期待！」

不只造型吸睛，李晧禎也聊起「女呂布」的戀愛觀。對於「女生變強後是否更難遇到對的人？」她成熟表示：「我不覺得是更難遇到，而是雷達變得更精準了。當女生變強、變得更獨立，我們不再為了生存而依附別人，而是追求精神上的共鳴。雖然門檻變高了，但留下來的一定是真正懂妳、能與妳並肩作戰的人。」



想追求「女呂布」？李晧禎列出理想型三大條件：「強大的心臟、絕對的包容、契合的笑點。」她笑說：「呂布在外是戰神，但在愛人面前一定有柔軟的一面，他要能接住我的情緒。」至於自己私下是戰神還是需要被保護？她霸氣回應：「私底下的我，其實更有戰神風範。我不習慣依賴別人，更喜歡掌握主動權。我更享受手握方向盤的感覺，親自開車去接家人朋友，那種能保護身邊人的實感讓我更有安全感。」

▲李晧禎有特別節食。（圖／三國群英傳M提供）



若在三國戀愛劇裡，她會主動出擊還是等被征服？她毫不猶豫回答：「我想嘗試主動出擊！像呂布這樣的人，看中了目標就不會猶豫。」更放話3月11日將親自登入遊戲與玩家同樂。

至於現在適不適合談戀愛？李晧禎笑說，目前的自己專心當女王最有魅力，「我現在很享受投入工作的狀態，不斷突破自己的極限。當妳把自己的人生活成女王時，對的戀愛自然會在最精彩的時候出現。」