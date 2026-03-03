記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團少女時代成員Tiffany日前與男友卞約漢結婚登記，兩人婚禮暫時還未舉辦，團體少女時代屆時是否會參加她的婚禮掀起熱議。近日，就有粉絲在付費社群平台上詢問太妍「姐姐，妳知道Tiffany姐姐要結婚的消息嗎？」她幽默又霸氣地回應「怎麼可能不知道？」笑翻粉絲。

▲Tiffany、卞約漢日前登記結婚。（圖／翻攝自Tiffany IG）

Tiffany成為少女時代之間最早結婚的成員，太妍近日被問到是否知道Tiffany結婚消息？她正面回應「不是，我怎麼可能不知道？」粉絲的提問太幽默，她忍不住回答並寫下「因為太好笑了，所以回你」。

▲▼被問「妳知道Tiffany要結婚嗎」，少時太妍霸氣「怎麼可能不知？」（圖／翻攝自太妍IG、韓網）



更爆笑的是，其中也有一名粉絲寫下「不要結婚」，太妍也機智笑答：「那你也不要結！」 與歌迷之間逗趣的互動掀起熱議。

Tiffany自對外公布婚訊後，少女時代的回應也成了粉絲關注的話題，太妍被問到相關問題，馬上掀起韓媒跟進報導。另一方面，隨著登記結婚消息曝光，Tiffany的Instagram追蹤名單也出現變化。擁有超過1557萬名粉絲的她，過去僅追蹤7人，且清一色為少女時代成員，而在完成結婚登記當天，卞約漢的官方帳號也被加入追蹤名單，等於她的「家人名單」悄悄多了一位。