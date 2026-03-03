2NE1 Dara突遭朴春控涉毒　火速回應：擔心她健康狀況

記者蔡宜芳／綜合報導

女團2NE1成員朴春3日突發文聲稱自己遭陷害，爆料團員Dara（Sandara Park）吸毒被抓到，自己卻成替罪羔羊，貼文引發高度關注。對此，Dara於稍早做出回應，同時也傳出她和現東家的經紀合約已到期。

▲朴春在3日突然聲稱Dara曾涉毒。（圖／翻攝自Instagram／newharoobompark、daraxxi）

朴春在3日上傳手寫信，聲稱：「朴Sandara因為涉毒被抓，為了掩蓋這件事，才把我變成了毒蟲。」還爆料YG娛樂、老闆梁鉉錫、製作人Teddy及隊長CL做偽證。不過，她在發文沒多久後，又將文章刪除。

對此，Dara方透過多家韓媒發表立場表示：「事實無據。Dara正在擔心朴春目前的健康狀況。」另一方面，Dara的經紀公司Abyss Company對於風波，回應表示「目前和Dara的專屬合約已到期」，證實四年合作關係結束。

▲2NE1在2024年好不容易合體，朴春卻因健康問題退出團體活動。（圖／翻攝自Instagram／daraxxi）

此前，朴春於2010年因透過國際郵件，將國內管制藥物阿得拉（Adderall）帶入國內，且未向海關申報或獲得食品醫藥品安全處許可，進而引發爭議，還一度誤傳她走私毒品。後來，檢方在確認其為治療目的後，做出了暫不立案處置。

另一方面，朴春自去年8月起因健康問題中斷活動，卻持續在社群做出脫序行為，曾發文指控前老闆梁鉉錫涉嫌詐欺、侵佔被起訴。另外，她也因數度發出與男星李敏鎬相關的不明貼文，遭到外界非議。

當時，朴春的經紀公司D-Nation Entertainment表示：「關於朴春2NE1活動相關的結算已經完成，在社群上傳的告訴狀並未實際受理」經紀公司也暫停朴春所有演藝活動，讓她專心治療。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！