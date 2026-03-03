初孟軒有EMT-2讓親戚免被截肢　睦媄談禁忌話題…媽回應讓她嚇到

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《以身相許》在醫療劇中開闢出全新題材，由徐國倫製作，徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣詮釋與生死打交道的職人，是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。今（3）日該劇舉辦第一波卡司媒體採訪，邀來林雨葶、睦媄、初孟軒一同出席。

▲睦媄（左起）、林雨葶、初孟軒出席《以身相許》訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

在劇中飾演感性醫學生的初孟軒，戲外是個不折不扣的「醫學通」，他曾就讀運動醫學系且擁有救護人員證照（EMT-2），自豪在校時期是「前段班」的學生，有過解剖學經驗的關係，讓他在拍攝時駕輕就熟，還會看著劇組準備的「大體道具」說道「我有看過」。

不僅如此，初孟軒因為有專業的知識，還曾救了親戚一命。原來他的二叔平時熱愛騎腳踏車跟跑步，有次回家發現對方的小腿異常紅腫，他一眼就看出是極其危險的「腔室症候群」，他馬上建議對方趕快就醫「叔叔你要去醫院，不要冰敷」，後來對方緊急送醫開洞減壓，才保住二叔的腿免於截肢風險。

相較於初孟軒的淡定，睦媄則經歷了極大的心理跨越。她自認從小對死亡與大體感到極度恐懼，甚至回憶起國小自然課解剖青蛙時，都會躲在教室角落哭。但為了詮釋專業醫師，她努力撇除個人情緒，鑽研醫療背景，將恐懼轉化為行醫的使命感。

戲拍完後，睦媄有很大的成長，日前手指切到去急診，過去她會覺得很痛，現在竟然能跟醫生一起「研究到底怎麼縫會最漂亮」。她更勇敢地跟母親討論器官捐贈的話題，她說道「如果妳的女兒不幸發生意外，想要把器官捐出去，可以嗎」，沒想到母親意外淡定，尊重她的決定。