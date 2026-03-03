丫頭、郭書瑤鏡頭前談AA制　見小情侶為195元吵翻：有必要嗎？

記者王靖淳／綜合報導

近日影音串流平台費用的分攤問題，意外成為情侶間的爭執導火線，為此，女星丫頭和郭書瑤日前也透過IG分享一段自拍短片，輪流分享兩人對於此熱門話題的真實看法。

▲丫頭、郭書瑤談論AA制。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

丫頭提到，有對情侶原本共同分擔串流平台的訂閱費，將390元的月費一人一半，男友與女友各付195元。然而事件的引爆點在於，男方後來發現，女友竟將帳號分享給媽媽、爸爸跟妹妹一起看。在得知女友一家四口都在使用帳號後，男方心裡相當不平衡，認為這筆錢應該由所有人共同平分，甚至覺得女友一家人是在A他的錢，雙方因此爆發爭執，在網路上引發討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭書瑤談論AA制。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

聽完這個網路爭議後，郭書瑤也分享自己的金錢觀。面對男友要求女友全家人平分串流平台費的舉動，郭書瑤表示：「那就分啊！」她認為使用者付費，要求大家一起出，本來就是正常的事。不過她也坦言，如果是自己遇到這種狀況，她會選擇直接全出，同時也表示，如果情侶雙方想要AA制到一個程度，自己也是可以接受的。

▲丫頭、郭書瑤談論Threads上熱門話題。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

針對這場糾紛，丫頭與郭書瑤各自提出不同的看法。丫頭認為在一段親密關係中，「有時候妳的感情妳覺得有必要為了這100多塊吵架嗎？」不過，郭書瑤則抱持同理心替男方緩頰。她表示，每個人經濟狀況不同，並猜想那個男生或許真的賺錢很辛苦。最後，她也點出相處的核心，認為無論如何，只要他們自己溝通好就好了。