FEniX夏浦洋2度動刀近況曝！　「2周無法行動」躺平崩喊：真的很難

▲ FEniX夏浦洋、陳峻廷。（圖／踢帕娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

踢帕娛樂今（3日）舉辦媒體聯訪，男團VERA、FEniX、Saturnday、ARKis、呂植宇、B CRUSH、F.F.O、大學聲等都全員出動，還親手送上元宵湯圓，象徵新年人氣、收視、買氣通通圓滿到位。

FEniX的夏浦洋先前錄製《全明星運動會》時，不慎造成右腳前十字韌帶斷裂，趁成員陸續入伍，他於2月進行第二次手術以加強韌帶，「十字韌帶加強，裡面多綁一條保護膝關節。」夏浦洋坦言術後前兩周幾乎無法行動，農曆年期間大部分時間只能躺著休養，「一周沒洗澡，第二周還要綁著大垃圾袋洗腳，真的很難。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他感謝家人的細心照料，妹妹還推著輪椅陪他外出洗頭，返鄉住三樓也全靠家人協助，目前他已完成拆線，並表示本周目標是讓膝蓋完全打直，接下來將展開中西醫結合的復健，「之前有經驗，知道怎麼調整。」他樂觀預計下周即可開始進行部分訓練。

FEniX的其他成員MAX、家齊、承隆近期已入伍，陳峻廷笑說：「3個團員都去當兵了，因為3月只有這一梯。」夏浦洋則打趣：「本來很期待承隆平頭的樣子，結果滿好看的，他頭很圓，4個月就回來了。」陳峻廷為了新戲《危城兄弟》特別蓄髮，他坦言留長髮讓自己看起來更老成，「還有看港片做功課。」

