《我們六個》女星胸前摸到腫塊！不敢跟媽講「獨自就診」現況曝光

大愛劇《以身相許》在醫療劇中開闢出全新題材，由徐國倫製作，徐輔軍執導，楊一展、黃姵嘉、楊銘威、范逸臣詮釋與生死打交道的職人，是全臺灣第一齣以大體捐贈為核心的醫療職人劇。今（3）日該劇舉辦第一波卡司媒體採訪，邀來林雨葶、睦媄、初孟軒一同出席。

▲睦媄（左起）、林雨葶、初孟軒出席《以身相許》訪問。

林雨葶先前演出大愛劇《我們六個》中的兇狠小三而受到矚目，這一次她在《以身相許》一改先前形象，飾演一位溫柔的大學老師，耐心地教導學生解剖學，她私底下有跟原型人物見過面，對方熱情地帶她去觀摩大體老師，甚至還熱心解說哪裡是神經、肌肉，讓她抱持尊敬的心情之餘也被對方的熱情嚇了一跳。

▲林雨葶飾演《我們六個》中的兇狠小三。

談到拍攝最困難的戲碼，林雨葶坦言自己在拍攝劇中父親離世，爸爸將大體捐贈出來的片段，她哭到跪在地上不能自己，雖然戲劇已經殺青一段時間，她回憶起這個過程，仍舊忍不住激動的情緒，在採訪途中哽咽、眼眶含淚。

▲睦媄（左起）、林雨葶、初孟軒出席《以身相許》訪問。

不僅如此，私底下育有一女的林雨葶，在《以身相許》中有一場生產的戲碼，她笑說自己「游刃有餘」，也分享當時生產的過程，老公雖然一起進了產房，但全程不敢看，就連寶寶的臍帶都是她自己剪，笑說「臍帶QQ的，很脆」。

▲林雨葶。

此外，林雨葶4年多前摸到胸前有硬塊，機警地她馬上就到醫院檢查，當時還不知道結果，坦言「不敢讓媽媽知道，我自己去看醫生」，幸好後來檢查結果是「纖維腺瘤」，開刀拿掉就可以，現在只要半年進醫院照超音波追蹤即可。

▲林雨葶。