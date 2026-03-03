《宇宙啦啦隊》製作費超支3千萬！銀赫首錄影認「震撼教育」還原心路歷程

記者孟育民／台北報導

緯來大型原創節目《宇宙啦啦隊》由金牌製作人B2陳彥銘領軍操刀，邀請到SUPER JUNIOR成員銀赫擔任MC，今（3日）盛大舉辦開播記者會，正式宣告這支瞄準國際舞台的全新女團選秀旅程正式啟航。歷經九個月籌備，從全台超過800位報名者中選出28位女孩，遠赴韓國展開為期一個月的高強度特訓。B2透露製作費下重本，完全沒底線，光是籌備、訓練，早已超過預算2、3千萬。

《宇宙啦啦隊》今開播記者會，女孩們正式亮相。

記者會上，主持人銀赫、製作人B2與輔導員麻由三人分享節目錄製至今的甘苦談，也暢談對選手努力與專業態度的深刻感受。銀赫談到此次來台錄製與過往在韓國工作的不同，最讓他印象深刻的是以啦啦隊選拔的節目主題，他表示「當我看到這些女孩時，她們真的散發出屬於啦啦隊的活力與能量，那種感染力讓我在錄影過程中從來不覺得疲倦。」他也觀察到，相較於韓國，台灣近年開始出現更多元主題的選拔節目形式，令人耳目一新。

銀赫為節目親力親為。

銀赫也說到即使身為主持人，也都是錄影當天拿到腳本才知道該集的評比內容，而且每集挑戰不只不一樣，是會讓人吃驚程度。像是第一集的任務讓他相當驚訝，「我看到腳本時還問B2，這真的可以嗎？但他在旁邊笑得很開心。」首集內容就讓給了他一個震撼教育。像是記者會片花中，女孩表演時音樂突然中斷的考驗，銀赫笑說被問到若舞台上發生突發狀況會有怎樣的反應，銀赫回覆說「我其實很容易被嚇到（笑）。所以表演前一定會準備到最完美。如果是技術問題，我會被嚇一跳，但還是會想辦法完成表演。」

銀赫談及心路歷程。



而在看到女孩每集都得面對高強度的評比挑戰，銀赫也有所感，表示現在的門檻比較高，「不得不說，現在真的更困難。」他還說到，如果自己是節目中的一員，「我可能真的很快就會放棄了。」但女孩們的努力與堅持，讓他相當感動，「即使剛哭過，下一次錄影時還是能專業完成任務，真的讓我很佩服。」