薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手薛之謙近日遭前女友李雨桐連環開砲，女方指控他涉重婚、威脅的罪名，掀起各界關注。薛之謙雖在稍早透過經紀公司喊告，但李雨桐非但沒有退縮，還檢舉薛之謙買通法官，要男方在三小時內公開道歉，否則將繼續爆料。

▲薛之謙3日反控李雨桐造謠，將採取法律手段。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

李雨桐3日轉發薛之謙經紀公司的律師函，開嗆：「你本人怎麼不敢發微博啊？」表示自己已委託好律師，他還標記「中國警察網」帳號，大呼要實名檢舉薛之謙買通二審法官，「一審我贏了，二審把一審駁回！要我把你和我說的朱楨和李晨的料全說了嗎？」

▲▼李雨桐嗆聲要薛之謙開告，並再爆料薛之謙買通法官。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

李雨彤稱薛之謙是「拿開水澆花的偽君子」，戲多到連自己都騙，並爆料薛之謙當年救助老奶奶的善舉，其實是自己出錢，讓主持人朱楨去報新聞作秀。李雨彤表示，自己手上有薛之謙的密碼，放話說：「我給你三個小時大號公開和我道歉！否則別怪我不客氣！ 」

▲李雨桐持續發文爆料。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

對於李雨桐的連環砲火，不少網友都認為她一直在玩文字遊戲，有人開玩笑模仿其語氣嘲諷：「要證據我有老公！要證據我有自拍！」要求她發實質證據。也有網友質疑李雨桐是為了要錢，指出當年薛之謙是因同情她已婚生子才撤訴，「贏了應該是發判決書，而不是唧唧歪歪。」