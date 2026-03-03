ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！
3月罕見六星連珠！　4生肖命運轉向
汪小菲辣妻產後7天「鼓起勇氣量體重」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林襄 琳妲 朴寶藍 萬梓良 阿Mo 愷樂 吳辰君 朴寶劍

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手薛之謙近日遭前女友李雨桐連環開砲，女方指控他涉重婚、威脅的罪名，掀起各界關注。薛之謙雖在稍早透過經紀公司喊告，但李雨桐非但沒有退縮，還檢舉薛之謙買通法官，要男方在三小時內公開道歉，否則將繼續爆料。

▲▼薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」限3小時道歉。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

▲薛之謙3日反控李雨桐造謠，將採取法律手段。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

李雨桐3日轉發薛之謙經紀公司的律師函，開嗆：「你本人怎麼不敢發微博啊？」表示自己已委託好律師，他還標記「中國警察網」帳號，大呼要實名檢舉薛之謙買通二審法官，「一審我贏了，二審把一審駁回！要我把你和我說的朱楨和李晨的料全說了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」限3小時道歉。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

▲▼李雨桐嗆聲要薛之謙開告，並再爆料薛之謙買通法官。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

▲▼薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」限3小時道歉。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

李雨彤稱薛之謙是「拿開水澆花的偽君子」，戲多到連自己都騙，並爆料薛之謙當年救助老奶奶的善舉，其實是自己出錢，讓主持人朱楨去報新聞作秀。李雨彤表示，自己手上有薛之謙的密碼，放話說：「我給你三個小時大號公開和我道歉！否則別怪我不客氣！ 」

▲▼薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」限3小時道歉。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

▲李雨桐持續發文爆料。（圖／翻攝自微博／李雨桐Luyee）

對於李雨桐的連環砲火，不少網友都認為她一直在玩文字遊戲，有人開玩笑模仿其語氣嘲諷：「要證據我有老公！要證據我有自拍！」要求她發實質證據。也有網友質疑李雨桐是為了要錢，指出當年薛之謙是因同情她已婚生子才撤訴，「贏了應該是發判決書，而不是唧唧歪歪。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

薛之謙李雨桐

推薦閱讀

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

13小時前

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」！鬆口：全請了 吐真實心境

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」！鬆口：全請了 吐真實心境

8小時前

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

12小時前

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

5小時前

AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了

AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了

10小時前

迪麗熱巴證實受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵爆

迪麗熱巴證實受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵爆

5小時前

薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲：公開你醜惡的臉

薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲：公開你醜惡的臉

9小時前

謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉：根源從來都在你那裡

謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉：根源從來都在你那裡

6小時前

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

9小時前

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

3/1 14:53

Melody潰堤「眼淚流不停」！肩膀顫抖：願大家相信人性善良 原因曝光

Melody潰堤「眼淚流不停」！肩膀顫抖：願大家相信人性善良 原因曝光

9小時前

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！只做這兩項「沒想到變這麼美」

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！只做這兩項「沒想到變這麼美」

9小時前

熱門影音

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳

白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

看更多

黃沐妍挺8月孕肚參加「Hyrox」 被讚：地表最強孕婦！

即時新聞

剛剛
剛剛
19分鐘前0

初孟軒有EMT-2讓親戚免被截肢　睦媄談禁忌話題…媽回應讓她嚇到

32分鐘前10

陳詩媛「挺孕肚剪頭髮」完成產前心願　甜曬新造型：有種儀式感

52分鐘前0

「釜山女神」李晧禎戀愛觀揭曉！理想型開3條件：看中目標不會猶豫

54分鐘前10

丫頭、郭書瑤鏡頭前談AA制　見小情侶為195元吵翻：有必要嗎？

1小時前0

2NE1 Dara突遭朴春控涉毒　火速回應：擔心她健康狀況

1小時前0

被問「妳知道Tiffany要結婚嗎」　少時太妍霸氣：怎麼可能不知？

1小時前0

《我們六個》女星胸前摸到腫塊！不敢跟媽講「獨自就診」現況曝光

1小時前1

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

2小時前20

琳妲揭「媽急到血流不止」　遭控擾民吐無奈：到底還要威脅什麼？

2小時前0

《宇宙啦啦隊》製作費超支3千萬！銀赫首錄影認「震撼教育」還原心路歷程

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」
    13小時前89
  2. 快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」
    8小時前813
  3. 離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪
    12小時前41
  4. 朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！點名CL作偽證
    5小時前61
  5. AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了
    10小時前127
  6. 迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機
    5小時前108
  7. 薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲
    9小時前4
  8. 謝娜罕見開轟薛之謙！「9年恩怨曝光」要求道歉
    6小時前44
  9. 馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度
    9小時前164
  10. 67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝
    3/1 14:5343
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合