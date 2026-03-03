宜蘭高中突收整批樂器設備！　「捐贈人是超大咖天團」一現身全校暴動

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人不僅人氣高，也十分熱心公益，開工第一個行程就回到家鄉宜蘭，繼日前捐贈一輛救護車予宜蘭縣政府消防局南澳分隊後，告五人昨（2日）回到母校宜蘭高中，捐贈大批樂器設備給熱音社與吉他社，雲安透露：「社團已經十幾年沒更新樂器設備了，上一次是我還在學校的時候。」犬青更笑說：「那時候麥克風的頭還是歪的呢！」

▲告五人回母校捐樂器圓學弟妹音樂夢。（圖／相信音樂提供）

雲安在校忙創作 老師默默支持力挺影響一生

告五人以專輯《帶你飛》獲金曲獎年度專輯獎、最佳華語專輯獎、最佳樂團獎提名，並以〈又到天黑〉拿下年度歌曲獎，專輯同名曲〈帶你飛〉可說是雲安創作的起點，雲安說：「16歲高二那年，當時學校引進新的電腦器材，我就是用了它錄製〈帶你飛〉的Demo，那首歌更是我人生中完成完整編曲的前5首作品之一，回想起來所帶來的信心自信和成就感，也影響我往後在告五人創作。」

當時的班導師與音樂老師始終支持他的每個決定，為了完成〈帶你飛〉，他利用午休時間、花了兩週在電腦教室完成，老師們不僅知道整個錄製過程，還特別幫他開教室門、給予權限，班導也默許他把午休時間拿來做音樂，昨日兩位老師也特地到場見證捐贈樂器儀式，讓雲安格外感動。

告五人捐器材給學弟妹 未來有望再設獎學金

因為曾被鼓勵與支持，如今告五人以捐贈器材回饋母校，希望讓學弟妹在更好的環境裡創作，也感性表示：「未來若有機會，不排除設立獎學金，讓這段緣分在校園裡繼續發芽。」現場他們更驚喜與熱音社學生交流演出，雲安、犬青與學弟合唱夯曲〈你要不要吃哈密瓜〉，讓全校都嗨翻。

▲告五人還捐救護車。（圖／相信音樂提供）

告五人捐救護車還送補品 冰店老闆霸氣請客

告五人昨天也特別前往消防局致意，送上能量飲料與雞精，感謝消防人員長期守護鄉親安全，當告五人首次看到印有「哈瓜愛心號」字樣的救護車時，神情難掩激動，告五人表示，這次捐贈只是拋磚引玉的開始，「未來只要有幫得上忙的地方，不論是救護設備、消防衣或其他需求，都希望再盡一份心力。」消防局隔壁的冰店老闆還熱情端出招牌冰品招待，相當溫暖。

▲告五人被冰店老闆招待。（圖／相信音樂提供）