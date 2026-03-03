梁佑南愛女加入《豆腐媽媽》圓夢！　「被改造成台妹」差點認不出

記者黃庠棻／台北報導

藝人方琦加入民視熱播八點檔《豆腐媽媽》，飾演性格凶悍潑辣、實則堅強善良的少女「洪彩華」。劇中的她自小與阿嬤相依為命，在底層社會打滾多年，練就一身生存技能，直到遇見由吳鈴山飾演的「永祿」英雄救美，兩人才展開相依為命的流浪生活。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

方琦透露，這次加入劇組有一種「宿願以償」的感覺。原來二十多年前紅極一時的《飛龍在天》正是由馮凱執導，當時她的母親梁佑南也有參與演出，並對導演的執導功力讚不絕口。她回憶「媽媽一直跟我說，如果當演員有機會，一定要跟馮凱導演合作。」如今真的踏進《豆腐媽媽》劇組，讓她直呼像是美夢成真，更對導演細膩的運鏡與敘事深感佩服。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

為了詮釋底層出身的台妹，方琦在定裝前自備了許多「自認奇怪」的衣服，沒想到一到現場竟被造型師全數退貨。她笑說「造型師準備的衣服更厲害！搭配起來真的好不可思議，完全不像平常的方琦。」大膽的撞色與剪裁讓她瞬間「台味噴發」，連身旁好友都驚嘆造型反差之大。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

睽違一段時間重返八點檔，方琦坦言進棚第一天非常緊張，深怕拖累團隊進度，她特別感謝搭檔吳鈴山「鈴山哥看出我的焦慮，他不厭其煩地陪我對戲，光是一個橋段就陪我練習了五、六次。」在對方的引導下，方琦也更有信心找回表演的平衡感。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

而回歸劇組的吳鈴山不僅改頭換面重新出發，拍攝期間更正逢他的生日。貼心的方琦特別送上熱咖啡，並親筆寫下「生日快樂」，讓吳鈴山備感窩心。吳鈴山感性表示，很開心在生日這天回歸八點檔大家庭，也非常期待與方琦這對新搭檔能在劇中碰撞出精彩的火花。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）