ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！
3月罕見六星連珠！　4生肖命運轉向
汪小菲辣妻產後7天「鼓起勇氣量體重」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林襄 琳妲 朴寶藍 萬梓良 阿Mo 愷樂 吳辰君 朴寶劍

梁佑南愛女加入《豆腐媽媽》圓夢！　「被改造成台妹」差點認不出

記者黃庠棻／台北報導

藝人方琦加入民視熱播八點檔《豆腐媽媽》，飾演性格凶悍潑辣、實則堅強善良的少女「洪彩華」。劇中的她自小與阿嬤相依為命，在底層社會打滾多年，練就一身生存技能，直到遇見由吳鈴山飾演的「永祿」英雄救美，兩人才展開相依為命的流浪生活。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

方琦透露，這次加入劇組有一種「宿願以償」的感覺。原來二十多年前紅極一時的《飛龍在天》正是由馮凱執導，當時她的母親梁佑南也有參與演出，並對導演的執導功力讚不絕口。她回憶「媽媽一直跟我說，如果當演員有機會，一定要跟馮凱導演合作。」如今真的踏進《豆腐媽媽》劇組，讓她直呼像是美夢成真，更對導演細膩的運鏡與敘事深感佩服。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

為了詮釋底層出身的台妹，方琦在定裝前自備了許多「自認奇怪」的衣服，沒想到一到現場竟被造型師全數退貨。她笑說「造型師準備的衣服更厲害！搭配起來真的好不可思議，完全不像平常的方琦。」大膽的撞色與剪裁讓她瞬間「台味噴發」，連身旁好友都驚嘆造型反差之大。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

睽違一段時間重返八點檔，方琦坦言進棚第一天非常緊張，深怕拖累團隊進度，她特別感謝搭檔吳鈴山「鈴山哥看出我的焦慮，他不厭其煩地陪我對戲，光是一個橋段就陪我練習了五、六次。」在對方的引導下，方琦也更有信心找回表演的平衡感。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

而回歸劇組的吳鈴山不僅改頭換面重新出發，拍攝期間更正逢他的生日。貼心的方琦特別送上熱咖啡，並親筆寫下「生日快樂」，讓吳鈴山備感窩心。吳鈴山感性表示，很開心在生日這天回歸八點檔大家庭，也非常期待與方琦這對新搭檔能在劇中碰撞出精彩的火花。

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

▲方琦在《豆腐媽媽》中挑戰底層台妹。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

豆腐媽媽方琦

推薦閱讀

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」主婚人是她！婆媳關係曝：根本不認識

13小時前

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」！鬆口：全請了 吐真實心境

快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」！鬆口：全請了 吐真實心境

8小時前

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

宥勝離婚疑避人耳目！　帶林慈惠赴日本滑雪…友人PO大合照露餡

12小時前

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

5小時前

AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了

AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了

10小時前

迪麗熱巴證實受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵爆

迪麗熱巴證實受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機　官方被罵爆

5小時前

薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲：公開你醜惡的臉

薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲：公開你醜惡的臉

9小時前

謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉：根源從來都在你那裡

謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉：根源從來都在你那裡

6小時前

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度　拚斜槓跑業務

9小時前

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

3/1 14:53

Melody潰堤「眼淚流不停」！肩膀顫抖：願大家相信人性善良 原因曝光

Melody潰堤「眼淚流不停」！肩膀顫抖：願大家相信人性善良 原因曝光

9小時前

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！只做這兩項「沒想到變這麼美」

《單身5》金珉志喊冤：我沒整形！只做這兩項「沒想到變這麼美」

9小時前

熱門影音

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家

弦子夫妻目睹帆船飯店著火　困在杜拜苦喊：想回家
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳

白智榮20歲就整形「鼻子內縮」　老公想捐耳骨:我什麼都給妳
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

圭賢帶娃去動物園「一秒心累」　敷衍：動物休假了..馬上被抓包XD

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

張小燕75歲生日趴驚見哈林.張清芳！　巫啟賢現場開唱...她嗨喊：今生值了

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

少時秀英、俞利爭主唱大飆歌　孝淵虧泰蒂徐的歌「很簡單」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

安心亞成6.5億票房女星　入戲太深「捐血差點勾有前科」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

看更多

美珠挑戰中式網紅妝　被超白粉底嚇到：好像鬼XD

即時新聞

剛剛
剛剛
18分鐘前0

初孟軒有EMT-2讓親戚免被截肢　睦媄談禁忌話題…媽回應讓她嚇到

31分鐘前10

陳詩媛「挺孕肚剪頭髮」完成產前心願　甜曬新造型：有種儀式感

51分鐘前0

「釜山女神」李晧禎戀愛觀揭曉！理想型開3條件：看中目標不會猶豫

53分鐘前10

丫頭、郭書瑤鏡頭前談AA制　見小情侶為195元吵翻：有必要嗎？

1小時前0

2NE1 Dara突遭朴春控涉毒　火速回應：擔心她健康狀況

1小時前0

被問「妳知道Tiffany要結婚嗎」　少時太妍霸氣：怎麼可能不知？

1小時前0

《我們六個》女星胸前摸到腫塊！不敢跟媽講「獨自就診」現況曝光

1小時前1

薛之謙舊愛又開砲「檢舉他買通法官」　限3小時道歉：已準備律師

2小時前20

琳妲揭「媽急到血流不止」　遭控擾民吐無奈：到底還要威脅什麼？

2小時前0

《宇宙啦啦隊》製作費超支3千萬！銀赫首錄影認「震撼教育」還原心路歷程

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫協志婚禮爆「親媽真的缺席」
    13小時前89
  2. 快訊／孫協志媽爆缺席婚禮「夏宇童首發聲」
    8小時前813
  3. 離婚疑似避人耳目　宥勝帶林慈惠赴日本滑雪
    12小時前41
  4. 朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！點名CL作偽證
    5小時前61
  5. AAA今年確定重返台灣！　再次登「高雄世運」半個娛樂圈都來了
    10小時前127
  6. 迪麗熱巴受困杜拜3天！「工作人員全直飛」只有她轉機
    5小時前108
  7. 薛之謙遭實名檢舉重婚罪＋仙人跳！　前女友再開砲
    9小時前4
  8. 謝娜罕見開轟薛之謙！「9年恩怨曝光」要求道歉
    6小時前44
  9. 馬國弼爆13年還清5000萬債！「本人親發聲」曝債務進度
    9小時前164
  10. 67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝
    3/1 14:5343
ETtoday星光雲

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合