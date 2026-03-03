《狸想世界》梅莉史翠普難得獻聲　奧斯卡影后也被河狸征服

▲統治池塘的喬治國王（右）教導梅寶（左）如何遵守池塘規則。（迪士尼提供）



圖文／鏡週刊

迪士尼與皮克斯動畫工作室打造的《狸想世界》（Hoppers），這次將帶領觀眾探索河狸美麗又狂野的世界。皮克斯甚至開出了夢幻的配音名單－奧斯卡影后梅莉史翠普（Meryl Streep），沒想到影后爽快答應，雖然配的只是昆蟲配角，卻也是她為數不多的動畫配音作品。

參與《汽車總動員2：世界大賽》《腦筋急轉彎》等片製作的華裔導演丹尼爾鍾（Daniel Chong），一開始向皮克斯提出了3個創意構想，他甚至認為《狸想世界》是最不可能雀屏中選的，「因為它太奇特又搞怪，但大家看見了它的潛力，以及核心裡有趣的概念。」而且研究河狸生活的過程中，工作人員完全被這種有趣的生物征服，「河狸能以獨特方式維繫生態，也超級可愛，我們發現越來越多人開始認識河狸對棲地的影響。牠們只是做自己，就能帶來驚人的改變。這些小傢伙值得成為主角。」做為世界第二大的囓齒動物，河狸被譽為「自然界水壩工程師」，當牠們決心建造家園蓋水壩時，任誰都攔不住！

[廣告]請繼續往下閱讀...

電影有一群驚艷的角色，為這段爆笑又溫暖人心的故事注入生命是皮克斯最關心的事。為此，製作團隊集結出色的配音陣容，而「幽默感」始終是首要條件。導演丹尼爾鍾表示：「我們挑選演員的標準只有一個，就是一定要好笑。」

這次的豪華卡司包括為梅寶配音的派珀柯達（Piper Curda）、扮演喬治國王的鮑比莫尼漢（Bobby Moynihan）、市長代言人喬漢姆（Joe Hamn），以及昆蟲女王梅莉史翠普。提起昆蟲女王，導演表示，「我們的昆蟲女王必須是一出場就散發權威與氣勢，而除了梅莉史翠普，我們幾乎想不到其他人選。」於是導演向她簡報了故事，幸運的是，影后對河狸也特別有好感。

▲梅莉史翠普配音昆蟲女王。（迪士尼提供）

導演笑稱，他原本想像和梅莉史翠普合作可能會很有壓力，但實際上她非常輕鬆、親切。「她在創作過程中帶著一種玩心，也非常大方地嘗試不同聲線與演繹方式。你真的能看見一位大師在工作。喜劇對她來說非常自然，而且你能感受到她樂在其中。」

這一次，觀眾隨著劇中主角梅寶化身河狸後，一起探索動物世界的奇妙景象，並結識一群新朋友，包括圓滾滾、性格豪爽的喬治國王、池塘領袖及哺乳類之王。在喬治國王協助下，梅寶努力團結動物王國，展開一場瘋狂又出乎意料的喜劇冒險。

更多鏡週刊報導

既然《驚聲尖叫7》都演了 《驚聲尖笑》就接著來了

無畏抵制聲浪 《驚聲尖叫7》締造系列最高開片紀錄

林襄、李多慧赴美衰遇返台班機停飛 凌晨5點才進飯店崩潰：好累