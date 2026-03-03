薛之謙遭控「重婚仙人跳」喊告！　公司怒發聲明：她多次試圖聯繫

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手薛之謙近日遭前女友李雨桐指控「重婚」、「仙人跳」，掀起不小的風波，還扯出謝娜不滿薛之謙上節目影射張杰的案外案。對此，薛之謙的經紀公司於3日發表嚴正聲明，痛斥女方「惡意捏造內容」，將採取法律行動維護權益。

▲薛之謙遭李雨桐連環爆料。（圖／翻攝自微博／薛之謙、李雨桐Luyee）

薛之謙所屬的上海潮聲音樂公司3日發出聲明，批李雨桐的指控內容皆為捏造，認為其行為已構成惡意誹謗。聲明中指出，李雨桐近年來為了蹭流量，多次在網路平台散佈有關薛之謙的不實謠言，行為嚴重誤導網友，「李雨桐也多次試圖聯繫薛之謙先生，但薛之謙先生從未對其回應或與其溝通。」薛之謙的公司強調，目前已針對李雨桐的造謠內容進行蒐證，並正式採取法律措施追究責任。

▲薛之謙經紀公司發聲。（圖／翻攝自微博／潮石音樂）

此前，李雨桐日前在微博連環開砲，揚言要將薛之謙「醜惡的嘴臉」公之於眾，還控訴男方涉嫌重婚、威脅，氣憤指責「殺了我的孩子」。然而，李雨桐在發文半小時後隨即刪文，改口說「沒有證據」、「只是在開玩笑」，讓外界霧裡看花。

事實上，薛之謙與李雨桐的感情糾葛已長達10多年，雙方曾多次針對出軌、墮胎等醜聞交鋒。雖然李雨桐曾於2025年底直播宣稱雙方已和解，沒想到如今又再度爆料，引發不少網友質疑其動機是「冷飯熱炒」。