琳妲揭「媽急到血流不止」　遭控擾民吐無奈：到底還要威脅什麼？

「樂天女孩」琳妲去年剛搬新家，不過最近卻被樓下鄰居指控半夜敲打、走路大聲，對方甚至跑去向球團檢舉。為此，她在社群無奈發文，透露還在養傷的母親，因為此事導致情緒大受打擊，嚇得她趕緊帶對方直奔急診。

琳妲。

琳妲表示，母親自去年11月車禍到現在，不但腳骨折、臉上的傷也還沒好，如今還要面對不實指控。她透露，媽媽想起車禍當天，鄰居甚至歇斯底里地在門口大聲嚷嚷，媽媽因深怕影響她的工作，一著急竟導致傷口血流不止。面對頻繁騷擾，琳妲直呼：「我們真的很委屈，但如果今天真的是我們有做不對的地方，也歡迎理性告訴我。」

琳妲強調媽媽重視居住品質。

針對噪音指控，琳妲強調媽媽一直都很重視居住品質。她指出，從舊家時媽媽就堅持幫所有椅腳加裝椅套，搬新家後依然維持。對於鄰居向球團要求希望穿靜音拖鞋，琳妲無奈表示，母女倆每天本來就習慣穿著拖鞋，實在不懂對方「到底聽到什麼？到底還要威脅什麼？」

琳妲對於鄰居的指控感到無奈。

面對噪音問題遭鄰居指控，琳妲表示尊重每個人的感受，並呼籲樓下鄰居若有疑慮，應透過正式管道處理，承諾自己和媽媽絕對會全程配合，同時也懇請對方，不要再擅自在她家門口錄影，或是持續打擾她和媽媽的安寧。對於鄰居找球團投訴，琳妲重申這純粹是私人居住問題，並喊話對方：「希望不要再將此事牽扯到我的工作單位。」