王子合體粿粿開工團拜「他人也在現場」　男星親睹過程全說了！

記者黃庠棻／台北報導

王子邱勝翊與粿粿去年爆出不倫風波，雙雙消失了4個月，王子之後只有在尾牙才被捕捉到身影，兩人在大年初六這天首度合體現身，參加廣澤宮的開工團拜，但女方全程變裝包緊緊，態度相當低調。今（3）日同樣現身同一個活動的初孟軒也低調回應當天看到的情況。

▲粿王現身團拜。（圖／翻攝自大溪鳳山寺廣澤宮臉書）

初孟軒今（3）日出席大愛新戲《以身相許》第一波卡司發布媒體茶敘，在大年初六那一天他也出席了廣澤宮的開工團拜，與王子以及粿粿在同一個場合上拜拜，他被問到此事，僅表示自己「有看到王子跟毛弟一起」，但因為雙方沒有私交，就沒有上前搭話，更低調說道「沒有看到女方（指粿粿）」。

▲初孟軒也有出席廣澤宮團拜。（圖／翻攝自大溪鳳山寺廣澤宮臉書）

不僅如此，初孟軒也分享自己與廣澤宮的緣分，原來先前他遇到一些超自然的現象，像是家中的寵物貓咪對著某個角落叫，車子也出現異常，甚至在聊天途中只要談到靈異事件，就會發現「頻率怪怪的」，後來好友鍾岳軒建議他去廣澤宮拜拜求個平安。

▲初孟軒出席《以身相許》訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

後來，初孟軒到了廣澤宮拜拜後，高中學長同時也是宮主的賴銘偉跟他說「有神明想要回應你」，最後才知道自己與鍾岳軒都是田都元帥的義子，後續有空就會到廟裡拜拜。

▲初孟軒出席《以身相許》訪問。（圖／記者呂佳賢攝）