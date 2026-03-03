小S進棚照有隱情！　B2鬆口《不熙娣》開錄進度：一關一關來

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）因痛失大S，暫別節目《小姐不熙娣》1年，上月13日正式宣布復工。節目製作人B2今出席《宇宙啦啦隊》節目記者會，透露其實小S所發的攝影棚睡衣照是AI生成，「就是個生活照，我想等她準備好，但總要準備一些素材給大家，我還是以不打擾為出發點。」目前還沒開始錄影，具體確定時間、內容都還在規劃，直言「一關一關來」。





▲B2製作《宇宙啦啦隊》，今和銀赫、麻由出席記者會。（圖／記者黃克翔攝）

B2被問及《小姐不熙娣》最新錄影進度，一度有口難言，坦言都還沒開始，「我都是等她電話，表示她鼓起勇氣，所以大家要靜觀她努力的狀態，一關一關來。」目前Sandy、薔薔代班的集數都還有存檔，至於小S回歸的「特別企劃」特輯定位為「主持復健之路」，B2說：「我們想了好多種方法，反正最後還是以她為出發。」

▲小S先前進棚照是AI合成。（圖／東森綜合台提供）

事實上，先前在小S宣布復工後，B2就發文透露兩人商談的有趣過程，他先是拋出一句：「那….就確定這個時間囉？」但小S猶豫不決：「嗯…好…誒誒…等一下…我再想一想….」令氣氛一度凝重，B2最後決定連拋3句話：「好啦…不要再換時間了…就這樣…週五中午左右吧」、「好！沒問題！後續我們都會努力準備好！不用擔心」、「好，那我要趕快掛電話了 ，避免你忽然反悔了 Bye！」說完就直接掛電話。