安芝儇「下半身透視」穿超辣！比基尼包不住上圍 邪惡視角全被拍

記者潘慧中／綜合報導

台鋼雄鷹啦啦隊WingStars韓籍成員安芝儇外貌甜美，有「最強外掛」的封號。私下不時與粉絲分享生活的她，8日突然在社群網站上傳單穿婚紗的照片，好身材全在鏡頭前一覽無遺，立刻吸引3.1萬人按讚！

▲安芝儇照片的視角超邪惡。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



照片中，可以發現安芝儇放下一頭烏黑亮麗的及腰長髮，皮膚白皙的她面對鏡頭時而露出甜美微笑，時而展現冷豔神情，完美融入了充滿度假風情的自然景緻之中。

▲▼安芝儇下半身搭配若隱若現的長裙。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



在服裝方面，安芝儇上半身穿著一件繞頸式的比基尼，火辣剪裁不僅展露出她的豐滿上圍與深邃事業線，也完美襯托出她纖細的手臂與鎖骨線條。

▲▼安芝儇無論是正面或背影都十分火辣。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）



安芝儇下半身則搭配了一件棕色的透視罩裙，若隱若現的材質讓她的修長美腿與S曲線更顯迷人。其中一張背影照更成為一大亮點，只見她頭戴咖啡色鴨舌帽，大面積的挖背設計讓她白皙無瑕的美背與纖細的螞蟻腰一覽無遺，將曼妙惹火的好身材展露到極致。