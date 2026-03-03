弦子夫婦困杜拜「親睹飛行物墜落」　連夜開車11小時逃難曝近況

記者蔡宜芳／綜合報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，而大陸男星李茂與歌手弦子一家在杜拜旅遊，也因遇戰火滯留。李茂3日拍片分享近況，坦言目睹「飛行物」墜落，但好消息是他們搶到了飛往泰國的機票，一家人將轉往曼谷避難。

▲弦子和李茂帶著家人去杜拜旅遊，卻不幸因戰爭受困。（圖／翻攝自微博／李茂CaeSaRL）

李茂2日在影片中，透露在用餐時，竟親眼目睹一個「像流星一樣的飛行物」落入棕櫚島，「我整個人雞皮疙瘩都出來。」坦言是第一次在現實中見到這樣的景象。他也表示，因為早上又收到4號回國的班機取消，為了不再受困，決定臨時租下可以跨境的車輛，連夜從杜拜開往鄰國阿曼，轉飛到泰國曼谷。

▲李茂申請跨境文件，開車到阿曼搭機。（圖／翻攝自抖音／李茂CaeSaRL）

經過11小時的陸路奔波，李茂一家平安抵達阿曼首都馬斯喀特，所幸一路上都沒有嚴重的塞車、過海關很順利，弦子還在影片中難掩興奮地大喊：「明天去泰國，薩瓦迪卡！」李茂3日也PO出搭機影片，發文寫道：「順利登機！謝謝所有關心的朋友們！也希望目前還在中東地區的朋友們一切平安！都可以早日回家！」

▲弦子一家順利從阿曼飛往泰國。（圖／翻攝自抖音／李茂CaeSaRL）