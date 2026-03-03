王瑞玲消失3個月「全身痛到想哭」　親曝病況：直接被KO

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人王瑞玲昨（2）日在臉書發文宣布自己收假回來了，宣告正式復出工作。她透露，去年聖誕節後便關閉所有社群帳號，並暫停頻道更新，連業配信也未回覆，因為這長達3個多月的休息，全因身體亮起紅燈。

▲王瑞玲。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

王瑞玲表示，去年聖誕節的前一個禮拜，自己全身出現亂七八糟的症狀，不但骨頭痛到想哭，還伴隨失眠與情緒波動。更可怕的是，靜止時心跳會從50突然跳到120下，嚴重暈眩讓她一度無法睜眼，連上廁所都得靠家人兩側攙扶，種種折磨讓她直呼是直接被KO。



[廣告]請繼續往下閱讀...

面對身體發出警告，王瑞玲火速尋求醫師協助，她在經抽血檢查後發現，體內可體松數值急遽下降，加上帶有「紅斑性狼瘡和二型糖尿病」的遺傳性體質，進而引發自律神經失調。這波病況讓她的血糖、膽固醇與三酸甘油脂數值全面大亂，因此果斷決定將手邊事物全部暫停。為此，她坦言，若不停下腳步，恐怕會像兩年前一樣無預警倒下。

▲王瑞玲坦言去年健康亮紅燈。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲醫藥美食記者）

在這段停工修養期間，王瑞玲表示，自己除了到了睡覺時間就去睡外，也規律補充B群、鎂與益生菌，並配合醫囑治療讓自律神經恢復平衡。經過3個月的調養，她開心地宣告：「我又活回來了！」同時也感嘆，對抗遺傳性疾病十分辛苦，但只要找到方式與它和平共處，日子就不會痛苦。