朴春突控Dara：她為了吸毒誣陷我！「我是被陷害的」　點名CL作偽證

南韓女團2NE1成員朴春近期因健康因素暫停活動，卻屢冒出脫序行為，3日她PO出手寫信，指控同為2NE1成員的Dara吸毒：「Dara因為被抓到吸毒，才想用我來掩蓋！」引發外界譁然。

朴春3日公開手寫信，「我想談一些小心翼翼、令人害怕的話題。雖然擔心會引起騷動，但我心中對被稱為阿德拉（Adderall）的精神藥物感到不安。」她接著說：「我不想再提這件事了，因為如果再次在新聞中提到，可能會導致毀滅性的結果。」

▲2NE1。（圖／翻攝自2NE1 IG）



朴春強調，自己目前身體健康，生活正常，只是希望將真相告訴大家，過去因注意力缺陷過動症（ADHD）服用的藥物並非毒品，「那時候我像是死掉一樣，但我想鼓起勇氣說出來…這不是毒品，我是ADHD（注意力不足過動症）患者。」接著又驚爆：「Sandara（Dara）因為吸毒事件，而將我塑造成吸毒者。」

朴春2010年因未經許可將阿德拉帶入韓國，遭到檢察機關的調查，最終以治療目的獲得豁免，如今她指控隊友Dara當初是因為吸毒被查，為了掩蓋行為才設局陷害，還提到YG娛樂高層及另名隊友CL故意偽造她的藥物使用史，「我寫下這些文字是因為感覺我的靈魂在哭泣。」引發各界議論。

▲朴春手寫信惹軒然大波。（圖／翻攝自朴春IG）




