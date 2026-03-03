獨家／「塑身女王」張淳淳遭控詐騙　《飛龍在天》洪誠陽追討「欠我幾千萬」

記者葉文正／台北報導

向來有「塑身天后」、「地產女王」稱號的張淳淳，過年後突然被《飛龍在天》演員洪誠陽在臉書上直嗆：「張淳淳還詐騙我洪誠陽幾千萬，實名指控，被騙過的人，大家聯繫我，律師費我全出！」但此留言隨即被刪除，記者致電張淳淳，至截稿前尚未回應。

▲洪誠陽出面控訴遭到張淳淳詐騙。（圖／翻攝臉書）

過去拍《飛龍在天》一戰成名，久未露面的洪誠陽這次真的火了，「張淳淳能耍賴的事情全幹了，我給她三天時間必須給解決，不會放過她，上電視的律師陪她做假帳，當年房子有限購，不能買太多間，她就用人頭名字找身分證，都是她簽的，涉嫌偽造文書，她要和解我也不見得想和解，這麼多年，她欠我幾千萬，到現在不還。」

▲張淳淳有塑身女王稱號。（圖／翻攝臉書）

洪誠陽透露，當年她生病時，全台灣都跟她要債，只有我安慰她，「以前沒跟她要，是有電視台的壓力，我人在國外，請她先墊萬元讓我媽媽看病，也對我不理，她欠我投入的本金快兩千萬，沒匯款紀錄的我還不算，她找我們一起投資房產，房子增值，她賣掉都沒講，最誇張是我跟她還有陳斐娟還有陳明真一起投資的，但張分給他們沒有分給我，還裝可憐，找大哥跟立委來喬。」

▲洪誠陽也曾是吳宗憲子弟兵。（圖／翻攝臉書）

洪誠陽這幾年做投資為主，也娶老婆生下孩子，但他表示吞不下這口氣，「我爸媽八十幾歲了，過年還問我有張淳淳有沒有還錢，他們知道我當年我拍《飛龍在天》都沒睡，曾經連續七天沒闔眼，媽媽也還在看醫生，我太難過了，怕她繼續騙人，律師跟我說，她這行為構成違法，她則直接把我拉黑，我在她臉書留言後，現在已經有兩個人聯絡我，要一起追討她欠的錢。」

▲洪誠陽在張淳淳臉書控訴遭騙。（圖／翻攝臉書）