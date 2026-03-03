辛曉琪唱《領悟》32年不降key太神！　曾動念退休內幕曝光

▲辛曉琪將於3月28日在台北流行音樂中心開唱。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／專訪

「療傷天后」辛曉琪出道40年，始終以渾厚細膩的嗓音唱進人心，也將於3月28日在台北流行音樂中心舉辦《好好愛此刻》演唱會，她在1994年推出的代表作《領悟》橫跨世代傳唱，成為樂壇具代表性的情歌之一，辛曉琪受訪時也透露該首歌至今從未降Key演唱，足見她對自我狀態的高度要求。

▲▼辛曉琪對自我狀態高度要求。（圖／記者周宸亘攝）



被問及喉嚨保養祕訣，她直言八成是天生條件，但後天維持更關鍵，「作息一定要正常，我本來就不抽菸、不喝酒。」近年她更重視飲食管理，少油炸、少加工，多吃原型食物，「吃久了之後，吃到不對的，身體會直接反應。」此外，她固定運動練肺活量，一邊跑步、跳舞一邊唱歌，維持演出體力，「一個禮拜最少四天。」

這次演唱會取名《好好愛此刻》，源自她近年對人生無常的深刻體悟，「這幾年發生很多事情，不管是世界，還是身邊的人事物，都讓我覺得要珍惜當下。」她回憶多年前偶像麥可·傑克森（Michael Jackson）離世時，就強烈感受到很多事情不要再等了，「旅行不要說晚一點再去，想做的事當下立即行動。」她也坦言曾有過遺憾，「有些創意當初沒有做，後來別人做了，就會想，為什麼那時候沒有完成？」

▲▼辛曉琪不諱言曾有退休念頭。（圖／記者周宸亘攝）

縱橫歌壇40年，她坦言至今仍會緊張，「上台前一刻還是會忐忑，因為唱歌是即時發揮，唱一遍而已，不能重來。」即使彩排無數次，真正站上舞台仍充滿未知，也因此更珍惜每一次演出機會，「很多歌手朋友到現在也都還會緊張。」

她不諱言曾有過退休不再唱的念頭，但很快就轉念，「在歌壇40年，起起落落，歌迷都實在太可愛了，有時候會常常想到他們，其實音樂對我來講是最美好的事情，音樂是我最快樂的時候，為什麼輕言說不唱呢？還是有歌迷喜歡聽，就繼續把想要傳達的音樂給他們。」

單身多年的她，被問及對愛情是否還有憧憬，她淡然表示：「沒有特別憧憬，也沒有拒人於千里之外，隨緣吧。」她笑說如今朋友也不再熱心介紹，「以前比較年輕時同學很熱心，後來就沒有了，其實也很好，讓我可以安安靜靜過生活，工作真的太忙了。」多年經驗也讓她體悟：「靠人不如靠己，自助才會人助、天助，沒有牽掛、沒有負擔，反而自在。」

除了工作，她也認真生活著，在家打理院子、每天親自澆花、觀察大自然、看鳥築巢，在空閒時也會追劇、看電影，與朋友聚會吃飯，她說：「不要讓自己有太多時間多想，很多事情不用多想，都是無意義。」面對一個人無助的時刻，她坦言還是得靠自己，「去大賣場買很多東西，如果有個幫手當然很好，但一個人用推車，一次不行就三次。」她語氣坦然：「自己做還是很開心，自己想辦法，變得很獨立，其實挺好的。」

