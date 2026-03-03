小學生兒子偷抽電子菸！學校開家長會老師遭停職　日星爸羞愧道歉

記者陳芊秀／綜合報導

日本資深男星寺島進演出北野武極道電影走紅，同時活躍戲劇、電影圈，尤其在黑幫電影中時常扮演外表凶狠，內心是有義氣的男子，多年來深受觀眾喜愛，2009年11月與小18歲的圈外女友結婚，隨後陸續迎接女兒、兒子出生。不料他的家人卻引發意外騷動，未成年小兒子與多位同學偷抽電子菸被揭發，學校為此緊急召開家長會，而他回應媒體時坦承此事，已經向校方與家長道歉。

▲寺島進演戲資歷深厚且人氣旺，近來家人意外出問題，本人為此道歉。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》報導，知情人士爆料指出，寺島進的小學五年級兒子在學校滑雪教室活動期間，將電子菸帶入住宿房間，還與多名同房學生輪流抽菸。事後其中一位學生告訴了家長，事情因此曝光。」而學校因此緊急召開家長會，導師因此遭到撤換，甚至停職。雖然電子菸在日本若不含尼古丁並不涉及違法，但專家指出電子菸屬於成人使用的產品，未成年並不適合。

對於兒子闖大禍一事，寺島進透過所屬經紀公司回應：「已經向教師與造成困擾的家長真誠道歉，也接受了嚴格處分。在家中也已經嚴厲訓斥兒子。身為父親的我感到羞愧與難過，但面對發生的事並陪伴其成長也是父母的責任。本人也深刻反省，希望大家能溫柔看著孩子的未來。」

