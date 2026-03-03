汪小菲辣妻產後7天「鼓起勇氣量體重」！數字超驚人：還有4公斤

記者潘慧中／綜合報導

汪小菲與馬筱梅（Mandy）再婚超過一年後，大年初七終於迎來新生命的到來。近日格外引起討論的是，馬筱梅大方公開了產後7天的真實體重，瘦到令人難以置信！

▲馬筱梅鼓起勇氣量體重。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）



產後休養了約一個禮拜後，馬筱梅透過Instagram限時動態公開了目前的真實體重，只見她雙腳站上體重計，而螢幕上的數字顯示為48.35 公斤。

▲馬筱梅產前拍攝孕婦寫真時，身材已十分纖瘦。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）



雖然48.35公斤的數字在眾人眼中已經相當纖瘦，但馬筱梅直言，3日是「鼓起勇氣」才敢站上體重計。她進一步透露，現階段「還有4公斤才能恢復孕前體重」，附上一個眼眶含淚的表情符號，真實吐露她對於身材恢復的掛心。

▲馬筱梅和汪小菲迎來第一個孩子。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）



至於生產過程，汪小菲日前在直播中坦言，當時原想帶馬筱梅去逛百貨公司，但因老婆反映肚子痛就作罷，並開玩笑說要是生在商場就完蛋了，結果妻子一站起身居然破水了，嚇得他當場驚喊：「要生啦！」隨後立刻帶著愛妻一路飆車趕赴醫院，所幸最終順利抵達，平安迎接寶寶誕生。