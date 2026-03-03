直擊／柳演錫來台嗑湯圓！太美味飆出台語　新戲遭附身：還跳女團舞

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男星柳演錫過去曾透過見面會來到台灣，他3日受平台邀請，現身台北萬豪酒店參加新劇《神與律師事務所》開播記者會，穿著一身帥氣絨布西裝登場，親切地打招呼：「大概隔了1年回到台灣，非常開心。」台下粉絲透過熱情尖叫聲歡迎他出場，他熱情回應：「不管何時來台灣，粉絲都很開朗地歡迎我，非常開心。」

▲柳演錫時隔1年訪台，來台宣傳新戲。（圖／記者徐文彬攝）



柳演錫在新劇裡飾演一名看得見鬼的律師，並以「附身」形式，展現各種不同人物，「劇本非常有趣，透過附身呈現多種人物角色詮釋，粉絲也可以看到我很多元的面貌，我覺得是很好的事情。」其中一個被附身的角色是女團偶像，他害羞回答：「我要跳一段女團的舞蹈，是我平時沒展現給觀眾的面貌，我覺得滿困難的。」

▲▼柳演錫新戲裡飾演被各種人物附身的角色。（圖／記者徐文彬攝）



上一部作品《現在撥打的電話》展現霸氣面貌，這部戲則是可愛、活潑性格居多，還被各種人物附身，柳演錫回憶拍攝花絮，「第一集裡我被混混流氓附身，那個角色是忠清道出身會講方言，要詮釋方言很有趣。」戲劇以鬼神為主題，但他本人沒看過鬼，「聽到聲音或是感受到他們的「氣息」確實過，在角色準備之中，我也有去找巫師預習，讓我對鬼魂之說有更深理解，我不否認世界上有鬼的存在。」

▲柳演錫分享拍戲細節。（圖／記者徐文彬攝）



若真的遇到鬼，柳演錫笑說：「我還是會怕啦，但既然演過申伊朗，比起恐懼，我覺得會努力去看看怎麼解決現在的狀況。」記者會適逢元宵節當天，柳演錫也初嚐湯圓美食，邊吃邊用台語稱讚「真厚甲（真好吃）」，「在韓國也有這樣團圓的日子，我們在那個節日會祈禱全家人的平安、幸福，會一起吃吃東西、說說吉祥話。」現場他也用情話與粉絲告白：「希望大家今年一整年都有滿滿的愛、幸福！」

▲▼柳演錫來台吃湯圓，用台語直呼「厚甲」。（圖／記者徐文彬攝）



《神與律師事務所》由《千元律師》導演申仲勳執導，講述看得見鬼魂的律師「申伊朗」（柳演錫飾）與精英律師「韓娜賢」（李絮飾），以法律為武器、為懷有冤屈的鬼魂申冤的故事，全劇共16集，3月13日起在中華電信Hami Video獨家首播。