短劇頂流4女神首合體！登上時尚雜誌封面…最萌身高差「她」最高

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇熱潮也影響到當地時尚圈，日前傳出短劇4女神包括王小億、李柯以、韓雨彤及岳雨婷罕見合體，3日正式官宣4人為時尚雜誌拍攝封面，而且傳出還有拍攝商務廣告。而這4人被稱為短劇頂流級的女演員，同框影片一曝光立刻掀起陸網熱烈討論。

▲短劇頂流4女神！王小億、李柯以、韓雨彤及岳雨婷首合體。（圖／翻攝自微博）

王小億、李柯以、韓雨彤及岳雨婷合體被形容「短劇界的世紀同框」，主演《雲渺》等多部爆紅短劇的王小億以卷髮搭配西裝展現出強烈的御姐氣場；李柯以代表作是《18歲太奶奶》系列，本人私下是甜妹風格，韓雨彤從苦命坎坷女主角演到女強人，這次以白襯衫職場造型為主；岳雨婷憑《攻心為上》等古裝劇被稱為「釣系美人」，4人從未在公開活動同台，也沒有因劇合作，這次合體為了拍攝廣告與時尚雜誌。由於4人罕見合體，實際身高差也令網友出乎意料，李柯以身高超過170公分是4位女演員中最高挑的，王小億相較於其他3人則顯得較為嬌小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸網認為王小億、李柯以、韓雨彤及岳雨婷4人「姐感」都很強，眾人輪番留言「王小億真的上鏡，我一個不粉她的人都粉了，觀眾緣很不錯」、「確實顏值很好」、「期待韓雨彤」、「短劇的半壁江山吧！姐姐們殺瘋了」、「岳雨婷太好看啦」、「一個個都好美啊」。

▲王小億、李柯以、韓雨彤及岳雨婷登上時尚雜誌封面。（圖／翻攝自微博）