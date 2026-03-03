薔薔突緊急PO文「請大家幫幫忙」！淚眼求「1神人」救火：歡迎議價

記者潘慧中／綜合報導

薔薔（林嘉凌）作風大膽、發言嗆辣，總是能以亮眼造型抓住大眾目光。未料，她3日突然在社群網站發出「急需支援」的求救文，立刻掀起大批網友關注！

▲薔薔無預警PO緊急求救文。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



從Instagram限時動態能發現，原來薔薔臨時受邀出席巴黎時裝週，雖然是令人興奮的好消息，但由於邀約來得實在太過突然，讓她完全沒有事前準備的機會，「即刻需出發！」

▲薔薔臨時受邀出席巴黎時裝週。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

在這樣緊迫的時間壓力下，薔薔面臨了無人協助打理造型的重大危機，只好火速發文求救：「有在巴黎的髮型師可以幫我造型救火嗎？」，並附上一個眼眶含淚的表情符號，足見其焦急的程度。

▲薔薔徵求在巴黎的髮型師。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）



面對這次的緊急狀況，薔薔鄭重地懇求網友幫忙，「萬分感激，大恩大德將銘記於心，日後必定報答，歡迎私訊議價」，希望能透過網路的力量，盡速找到目前人在巴黎且能接案的髮型師來協助她。