「凍齡美魔女」龍千玉睽違5年再見人夫男星　羞到不敢看...正宮說話了

記者蔡琛儀／台北報導

龍千玉推出新專輯《戲夢》，新歌〈心相逢〉搭上民視八點檔《豆腐媽媽》片尾曲，睽違五年找來楊哲三度對唱，龍千玉直誇楊哲變得更有男人魅力，眼神變帥，「五年前我們合作，他還有些羞澀，此次他的歌聲如老酒般的濃厚香醇溫暖，有被感動到，在錄音室時，我都不太敢直視他！」

▲龍千玉、楊哲睽違五年合作新歌〈心相逢〉。（圖／豪記提供）

MV走粉紅甜蜜風，龍千玉一改過往華麗女王氣場，換上了一襲粉嫩色系的蝴蝶結造型輕紗長裙，猶如凍齡女神降臨，而楊哲則是以白色西裝帥氣亮相，展現熟男魅力首鏡頭就手心緊貼，讓兩人當場害羞不已，楊哲老婆在一旁笑說：「龍姐請忘了我的存在！」

楊哲笑說雖然跟龍千玉已經合作多次，但每次看到她那雙「會說話的眼睛」，還是會緊張到心跳加速，「龍姐的氣場真的太強了，雖然她很溫柔，但對戲時我還是緊張到手汗直流！」龍千玉則笑虧楊哲是老實人，他越緊張動作就越僵硬，「我都要一直提醒他放輕鬆，你是我的男主角，不是來面試工作的啦！」

▲龍千玉目前正為四月演唱會備戰。（圖／豪記提供）

除了新歌傳捷報，龍千玉近日也為4月25日台中演唱會「男人情女人心」全面閉關備戰，不僅推掉許多工作邀約，每週登山練氣強化體能，盼從第一首唱到最後一首都維持最飽滿聲音，與粉絲再度「心相逢」。購票洽年代售票與全台四大超商。