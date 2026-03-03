謝娜罕見開轟薛之謙！　「9年恩怨曝光」要求道歉：根源從來都在你那裡

記者田暐瑋／綜合報導

大陸知名主持人謝娜因親民傻大姐形象走紅，擁有許多粉絲追隨，3日她罕見動怒開砲，要求薛之謙為9年前在綜藝節目中暗指老公張杰「是靠謝娜上位」的言論道歉，「根源，從來都在薛之謙那裡！」

謝娜3日在微博上發表長文，點名薛之謙2017年在《吐槽大會》影射張杰「靠謝娜上位」，導致張杰長期遭受網路暴力，她心疼張杰在重新參加比賽的過程中，憑藉自身努力逐步建立了自己的音樂事業，卻因薛之謙的言論遭抹黑，「他曾被誤解和攻擊了多年，承受了無數無妄之災。對他的熱愛，對我們的感情。現在，你自己的感情糾紛沒處理好，舊事重提，無辜的人又被拉進來當話題。憑什麽？！？」

▲謝娜開轟薛之謙。（圖／翻攝自微博）



謝娜強調，會決定站出來說話，是出於對家人的保護，直接點名薛之謙，「薛之謙，當年那段話是你說的，你可以說你說的不是他，而輿論引導是因為你而造成的，傷害已經造成。現在舊事重提，源頭依然是你當年的言論。你縮在段子手後面，吃著紅利，傷害著無辜！而你，這些年一句道歉的話都沒有！我只要求一件事：請你正視自己的言行，為被你無端牽扯的張杰，正式道歉。你的感情糾葛，是你的事，請面對！請自己處理好！別再讓無辜的人，為你的過去買單！！！」

▲謝娜開轟薛之謙。（圖／翻攝自微博）