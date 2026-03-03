薛恩單飛曝重磅喜訊！　親揭「人生第一次」：屬於我的重要時刻

▲ 薛恩將舉辦出道以來首場個人演唱會。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

唱跳歌手薛恩宣布將於今年5月2日在Legacy Taipei舉辦出道以來首場個人演唱會《RE:BORN: LEVEL UP》讚聲演唱會，去年才剛推出個人迷你專輯，如今再拋出演唱會好消息，新歌、專場接力登場，喜事連連，正式宣告音樂旅程邁入全新階段，他表示：「這不只是一場演唱會，而是人生中，很重要的里程碑，既然要站上這個舞台，就會全力以赴準備好，希望到時候大家都能親自到場來支持，一起見證這個屬於我的重要時刻。」

▲ 薛恩緊鑼密鼓籌備個唱。（圖／寬宏藝術提供）



此次是薛恩的首場個人演唱會，他表示其實比起緊張，感受到更多的是壓力，最近開始進入演唱會籌備階段，每天都在思考，怎麼樣才能把舞台做到最好，把最完整的自己呈現給大家，同時也在準備新歌發行，對於演唱會內容，他也透露這次除了結合唱跳表演，也有自彈自唱的橋段，更特別準備了驚喜。



薛恩自去年正式展開個人音樂旅程，一路走來充滿挑戰與成長，他感性說道：「想對一直支持我的粉絲們說一聲，辛苦了，謝謝你們一直都在，其實真的經歷了很多起伏，我很清楚，今天我還能站在舞台上，不只是因為我對舞台的熱愛和堅持，更重要的是，背後始終有你們在支持我。」

薛恩也表示：「在我曾經迷惘、甚至想放棄的時候，是你們給了我很多力量和陪伴，讓我知道我並不孤單，也讓我更有勇氣重新站回舞台上，因為不想讓你們失望，你們永遠都是我最大的底氣！這場演唱會，不只是我的舞台，而是屬於我們的時刻，我們5/2見。」門票將於3月6日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統、萊爾富及OK便利超商。

